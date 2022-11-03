3 ноября
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Жизнь

Единороссы обсудили с министром образования и науки Алтайского края реализацию партпроекта «Новая школа»

Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа» состоялось в региональном исполкоме «Единой России». В нем приняла участие министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина. Темами для разговора стали капитальный ремонт школ и новые направления совместной работы.

Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

Светлана Говорухина подробно рассказал членам общественного совета партпроекта во главе с его координатором в Алтайском крае Мариной Понкрашевой о капремонте школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Реализацию программы по всей стране инициировала «Единая Россия» и теперь осуществляет контроль за ходом работ вместе с родителями, учителями и общественниками. Это важная задача, которую единороссы включили в народную программу партии.

Федеральная программа модернизации рассчитана на пять лет. Пока в нее вошли 43 школы Алтайского края, на их капремонт и оснащение современным оборудованием за два года выделено больше 2 миллиардов рублей.

Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Фото пресс-службы партии «Единая Россия»
Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

Светлана Говорухина отметила, что 51% школьных зданий в крае эксплуатируется более 50 лет, 32% - 70−80 лет и больше. Программа модернизации позволяет по сути подарить старым зданиям новую жизнь. Кроме того, она объединяет сельских жителей вокруг ремонта школы — они помогают выносить старую мебель, обсуждают отделку помещений, благоустраивают школьные дворы. Учителя к тому же получают возможность повысить свою квалификацию за счет средств федерального бюджета.

Несмотря на некоторые трудности первого года реализации федеральной программы, в нее хотят попасть и другие школы. С такими просьбами к властям и депутатам-единороссам обращаются родители учеников.

Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Новая школа».
Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

«Помимо этого важнейшего направления реализации партпроекта „Новая школа“ до конца года мы планируем запустить два патриотических проекта — „Киноуроки в школах“ и „Парта Героя“ в рамках празднования 9 декабря Дня Героев Отечества», — рассказала о других темах встречи Марина Понкрашева.

Она поблагодарила министра образования и науки Алтайского края за участие в работе общественного совета партпроекта и конструктивный диалог.

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