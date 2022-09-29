Единороссы запустили в Алтайском крае партийный проект «Zа самбо»

Президиум Регионального политсовета партии «Единая Россия» назначил координатора и председателя общественного совета федерального проекта «Zа самбо» в Алтайском крае. Это девятнадцатый партпроект, к реализации которого приступило региональное отделение партии.

Кандидатуры членам Президиума представила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Координатором нового партийного проекта стал председатель краевого отделения физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо», генеральный директор АО «Барнаульский вагоноремонтный завод» Алексей Кунгурцев. Общественный совет партийного проекта возглавил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

На федеральном уровне реализацию проекта координирует президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, общественный совет возглавляет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

«Мы изучили, как развивается этот вид спорта в Алтайском крае. Сегодня у нас самбо занимаются более 2,5 тысяч человек в 24 организациях. Отделения самбо работают в 22 муниципальных спортивных школах Алтайского края — это практически все наши города и 14 сельских районов», — рассказала Наталья Кувшинова.

Для популяризации самбо в рамках партпроекта и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет, считают единороссы Помимо этого, партия предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским.