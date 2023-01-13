Единственная дочь «короля рок-н-ролла» умерла, не выходя из комы

Лиза Мари Пресли была обнаружена без сознания домработницей в спальне своей квартиры в Калабасасе в пригороде Лос-Анджелес, пишет TMZ.
Певицу доставили в больницу. Там врачи ввели ее в искусственную кому из-за полной остановки сердца.
Лиза Мари Пресли выпустила три студийных альбома, один из которых был удостоен золотого сертификата Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки, напоминает bfm.ru.
На днях Лиза Мари с матерью посетили церемонию вручения «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз, где актер Остин Батлер получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме-мюзикле «Элвис», пишет Газета.Ru.
Была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем.
Ранее умер последний король Греции. В последнюю неделю бывший король находился в больнице в критическом состоянии.
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