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Жизнь

Единственный на планете: удивительный жираф родился в зоопарке. Видео

В зоопарке Brights Zoo родился удивительный жираф.

Жираф
Жираф
СС0

Дело в том, что у малыша совсем нет пятен, сообщает телеканал CBS News.

Такой окрас среди жирафов — настоящий эксклюзив, указывает "Фонтанка". Это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом на планете.

Ранее назойливых коня, жирафа и дракона "скрутили" российские полицейские. В отдел полиции попали мужчина в костюме коня и его напарники — "жираф" и "дракон".

Молодые люди приставали к прохожим и предлагали вместе сфотографироваться. После чего требовали деньги за фото "на память". По какой статье аниматоры совершили правонарушение — в полиции не уточнили.

Ведется разбирательство. А костюмы изъяли.

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