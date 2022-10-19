Единство Профсоюзов Алтая и Москвы

17 октября 2022 года в Москве на территории Первого домостроительного комбината состоялась рабочая встреча председателя профсоюзной организации «Первого ДСК» Ижденева Алексея Сидоровича , его заместителя Мишина Владимира Михайлова и главного бухгалтера Татьяны Васильевны Материкиной и председателя Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Замороко Андрея Александровича , совместно с Членами Профкома Первой в России первичной Профсоюзной организации специалистов рынка Недвижимости Алтайского края.

Стороны обменялись информацией о деятельности своих организаций по направлениям: организационная работа, правозащитная, информационная, а также в области охраны труда, социального партнерства и культурно-спортивного развития членов профсоюза.

Особое внимание было уделено вопросам мотивации членов профсоюза и росту членской профсоюзной базы.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и было решено в дальнейшем развивать совместное сотрудничество по основным направлениям деятельности.