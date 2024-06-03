Единую туристическую зону планируют создать в Барнауле

Вопрос создания в Барнауле единой туристической зоны обсудили в краевой столице в рамках выездного совещания по развитию центральной части города, которое провел мэр Вячеслав Франк.

Как сообщили в пресс-центре горадминистрации, вместе с генеральным директором ООО «Жилищная инициатива», членом Общественной палаты города Юрием Гатиловым градоначальник обсудил перспективы развития центральной части Барнаула.

По словам Вячеслава Франка, в настоящее время есть необходимость по созданию единого туристического пространства в центральной части города, которое объединило бы территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной реки Оби, зону Ковша с выходом к парку Изумрудный.

Сегодня рассматривается целый ряд предложений. Одно из них связано с формированием велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный». С данной инициативой выступил Юрий Гатилов.

Проект велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный». Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Этот проект может стать начальной точкой по формированию единой туристической зоны и даст объектам на данной территории стимул к развитию.

Проект велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный». Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Масштабный проект по формированию единой туристической зоны может быть реализован к 300-летию краевой столицы.

Глава города Вячеслав Франк поручил создать рабочую группу по подготовке к реализации данного проекта, в нее могут войти руководители органов власти, строители, архитекторы, депутаты, общественники.

Выездное совещание по развитию центральной части города Барнаула провел мэр Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Отметим также, что недавно Вячеслав Франк провел совещание по развитию городской спортивной инфраструктуры.

В рамках этого мероприятия председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко доложил главе краевой столицы о том, что в администрацию города поступило два предложения инвесторов по созданию на территории города Барнаула спортивных комплексов: теннисного центра и футбольной арены для мини-футбола. Проекты предложено реализовать в рамках муниципально-частного партнерства.

Градоначальник поручил комитету по физической культуре и спорту совместно с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству и комитетом по строительству, архитектуре и развитию города провести работы по подбору земельных участков под данные инвестпроекты.

Самое важное - в нашем Telegram-канале