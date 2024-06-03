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Жизнь

Единую туристическую зону планируют создать в Барнауле

Вопрос создания в Барнауле единой туристической зоны обсудили в краевой столице в рамках выездного совещания по развитию центральной части города, которое провел мэр Вячеслав Франк.

Выездное совещание по развитию центральной части города Барнаула провел мэр Вячеслав Франк.
Выездное совещание по развитию центральной части города Барнаула провел мэр Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре горадминистрации, вместе с генеральным директором ООО «Жилищная инициатива», членом Общественной палаты города Юрием Гатиловым градоначальник обсудил перспективы развития центральной части Барнаула.

По словам Вячеслава Франка, в настоящее время есть необходимость по созданию единого туристического пространства в центральной части города, которое объединило бы территории Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной реки Оби, зону Ковша с выходом к парку Изумрудный.

Сегодня рассматривается целый ряд предложений. Одно из них связано с формированием велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный». С данной инициативой выступил Юрий Гатилов.

Проект велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный».
Проект велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный».
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Этот проект может стать начальной точкой по формированию единой туристической зоны и даст объектам на данной территории стимул к развитию.

Проект велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный».
Проект велопешеходной зоны по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный».
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Масштабный проект по формированию единой туристической зоны может быть реализован к 300-летию краевой столицы.

Глава города Вячеслав Франк поручил создать рабочую группу по подготовке к реализации данного проекта, в нее могут войти руководители органов власти, строители, архитекторы, депутаты, общественники.

Выездное совещание по развитию центральной части города Барнаула провел мэр Вячеслав Франк.
Выездное совещание по развитию центральной части города Барнаула провел мэр Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Отметим также, что недавно Вячеслав Франк провел совещание по развитию городской спортивной инфраструктуры.

В рамках этого мероприятия председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко доложил главе краевой столицы о том, что в администрацию города поступило два предложения инвесторов по созданию на территории города Барнаула спортивных комплексов: теннисного центра и футбольной арены для мини-футбола. Проекты предложено реализовать в рамках муниципально-частного партнерства.

Градоначальник поручил комитету по физической культуре и спорту совместно с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству и комитетом по строительству, архитектуре и развитию города провести работы по подбору земельных участков под данные инвестпроекты.

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