Эффективность региональной власти будут оценивать по количеству абортов

Аборты предлагается вывести из системы ОМС и направить суммы, выделяемые на финансирование абортов на лечение тяжелых заболеваний детей, лечение бесплодия и совершенствование технологий медицинской помощи новорожденным, — говорится в резолюции форума.
По мнению исполнительного директора форума, священника Федора Лукьянова, профилактических мер для снижения количества абортов недостаточно и этот показатель необходимо внести в перечень критериев для оценки эффективности работы органов исполнительной власти в российских регионах.
Что такое Гиппократовский форум
Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России. В оргкомитет входят:
- первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко,
- президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль,
- председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова,
- сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и защите жизни священник Федор Лукьянов,
- главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин,
- председатель Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай Володин,
- председатель правления Ассоциации детских больниц России Николай Ваганов и другие.