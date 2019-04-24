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Жизнь

Эффективность региональной власти будут оценивать по количеству абортов

Внести снижение числа абортов в перечень критериев для оценки эффективности работы органов власти в российских регионах предложили участники II Гиппократовского форума пишет РИА Новости. Также предложено перестать делать в России бесплатные аборты.

Аборт.
Аборт.
Анна Зайкова

Аборты предлагается вывести из системы ОМС и направить суммы, выделяемые на финансирование абортов на лечение тяжелых заболеваний детей, лечение бесплодия и совершенствование технологий медицинской помощи новорожденным, — говорится в резолюции форума.

По мнению исполнительного директора форума, священника Федора Лукьянова, профилактических мер для снижения количества абортов недостаточно и этот показатель необходимо внести в перечень критериев для оценки эффективности работы органов исполнительной власти в российских регионах.

Что такое Гиппократовский форум

Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России. В оргкомитет входят:

  • первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко,
  • президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль,
  • председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова,
  • сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и защите жизни священник Федор Лукьянов,
  • главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин,
  • председатель Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай Володин,
  • председатель правления Ассоциации детских больниц России Николай Ваганов и другие.
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