Эффектный антипрививочник в образе смерти объяснил свою позицию

В Новосибирске человек в костюме смерти снова вышел на улицы Новосибирска. С собой он носит табличку «Уколись! Я жду тебя». В прошлый раз он проводил акцию в метро. На этот раз он был замечен около пункта вакцинации в «Ленте».

Таким образом юрист и блогер Иван Фролов протестует против обязательной вакцинации. Прививки от ковида он считает обычными экспериментами на людях. Также юрист считает, что последствия вакцинации опасны для организма.



Новосибирец готовился к выражению своего протеста. Он заказал костюм смерти, который был сшит специально для него. Косу Иван Фролов сделал самостоятельно из картона.

«Люди, с которыми я разговаривал, против этой вакцинации. Это надо законным способом пресекать», — заявил юрист в интервью НГС.

Также он выразил опасение тем фактом, что вакцину стали разрабатывать уже для детей и подростков.