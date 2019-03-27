Ефим Шифрин откровенно рассказал о проблемах со здоровьем

63-летний артист Ефим Шифрин стал героем телешоу «Пусть говорят». В студии он появился с тростью и в черных очках. Однако этот выход оказался инсценировкой. Актер снял «реквизит» и сорвал овации, сообщает dni.ru.

Ефим Шифрин признался, что в 63 года он здоров как юноша:

«Я буквально вчера получил четыре листа анализов, которые я сдал, — как я делаю раз в полгода, и референтные значения у меня, как у 17-летнего мальчика», — сказал артист.

Поклонники творчества Шифрина забеспокоились после того, как в блоге артиста появилось сообщение о проблемах со здоровьем: якобы он почти ослеп и вообще готовится к смерти. Однако это оказалось шуткой, пишет mk.ru.

«Где-то месяц назад я узнал о себе, что я почти помираю. Отпущено мне совсем немного. Понятно, что человек моего возраста может испытывать возрастные изменения, но мне казалось, что написал об этом шутливо», — пояснил Ефим Шифрин.

Артист сказал, что о личной жизни рассказывать не любит. Всю информацию, которую он готов дать о себе, Шифрин публикует в социальных сетях. Он заявил, что в его жизни все хорошо:

«Я счастлив, я никогда не был одинок и не испытывал одиночества.

Четыре раза в неделю Ефим Шифрин ходит в спортзал. Он считает, что «артист в любом возрасте должен быть готов сыграть Ромео».