Ефремов рассказал, как проводит время со своими сокамерниками в СИЗО

Михаила Ефремова в СИЗО посетила правозащитница Марина Литвинович. Актер рассказал ей, что у него хорошие отношения с сокамерниками, передает РИА «Новости».

Ефремов на спектакле в Самаре

Недавно Ефремова перевели из карантина в обычную четырехместную камеру. Там есть холодильник и телевизор.

Правозащитница рассказала, что актер даже договорился с сокамерниками ходить вместе в спортзал, чтобы играть в настольный теннис.

Еще один член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева отметила, что сокамерники не жалуются на Ефремова, нет претензий у нему и у сотрудников СИЗО.

Напомним, что на прошлой неделе Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.