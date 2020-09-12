Ефремов рассказал, как проводит время со своими сокамерниками в СИЗО

Недавно Ефремова перевели из карантина в обычную четырехместную камеру. Там есть холодильник и телевизор.
Правозащитница рассказала, что актер даже договорился с сокамерниками ходить вместе в спортзал, чтобы играть в настольный теннис.
Еще один член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева отметила, что сокамерники не жалуются на Ефремова, нет претензий у нему и у сотрудников СИЗО.
Напомним, что на прошлой неделе Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.