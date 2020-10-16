Ефремов в СИЗО сходил на исповедь и причастился

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедовался.

По словам ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова, Ефремов раскаялся в своем поступке и ждет апелляции, пишет РИА Новости.

«Мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО. Он нам рассказал, что в канун праздника Покрова посетил храм в СИЗО, где исповедовался и причастился», — сказал секретарь ОНК.

<Православные христиане отмечают непереходящий великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы каждый год 14 октября.>

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а», ч. 4 статьи 264 УК), пишет News.ru.

ДТП

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер будучи пьяным, вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.