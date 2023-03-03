Эх, прокачусь. Что изменится для использующих электросамокаты барнаульцев после изменений в ПДД

В ПДД появился новый термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся не только электросамокаты, но и гироскутеры, сигвеи, моноколеса.
Главный посыл нововведений — статус водителя СИМ больше не приравнивается к статусу пешехода.
1) На выделенных для велосипедов полосах (велосипедных дорожках), но приоритет передвижения в таких местах останется у велосипедистов.
2) На тротуарах и пешеходных зонах, но только при условии, если СИМ не тяжелее 35 кг. При этом человек, управляющий электросамокатом, должен будет уступать пешеходам дорогу и пропускать их.
3) По правой стороне или обочине проезжей части. То есть там, где дозволено держать скорость передвижения не более 60 км/ч и передвигаться на велосипеде. Электросамокатчик теперь будет подчиняться сигналам светофора и регулировщикам движения, а также ориентироваться на новые дорожные знаки для СИМ.
Согласно поправкам в ПДД РФ, нельзя ездить по автомагистралям. Кроме того, нельзя передвигаться на СИМ там, где не предусмотрено движение на велосипеде, а также по пешеходным зонам и по тротуарам — если СИМ весит свыше 35 кг.
По пешеходной зоне разрешена езда со скоростью не выше 25 км в час. Справа от направления движения по проезжей части — не более 60 км в час, если на предупреждающих знаках не обозначено иное.
Согласно новым нормам, дети 7−14 лет могут ездить на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным или велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Дети младше 7 лет должны использовать их только в сопровождении взрослых.
Самостоятельное передвижение на всех доступных для СИМ зонах разрешается с 14 лет.
Согласно изменениям в правилах дорожного движения, электросамокат и прочие СИМ получат статус транспорта.
Регистрировать в ГИБДД средства индивидуальной мобильности не потребуется. Также владельцам СИМ не придется получать права и иметь при себе какие-либо документы.
На водителей СИМ будут распространяться правила вождения, которые действуют на остальные виды ТС. Так, СИМ теперь официально станет запрещено управлять в нетрезвом виде.
Ответственность пользователей средств индивидуальной мобильности наступает по ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП РФ. Максимальный штраф составляет до 1,5 тыс. рублей.
Правоохранительные органы также вправе на общих основаниях освидетельствовать пользователей СИМ на состояние опьянения. Однако, в данном случае идет не об освидетельствовании водителей ТС в рамках ст. 27.12 КоАП, а об освидетельствовании рядового гражданина.