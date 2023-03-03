Эх, прокачусь. Что изменится для использующих электросамокаты барнаульцев после изменений в ПДД

2

Где теперь можно ездить на электросамокатах?

1) На выделенных для велосипедов полосах (велосипедных дорожках), но приоритет передвижения в таких местах останется у велосипедистов.

2) На тротуарах и пешеходных зонах, но только при условии, если СИМ не тяжелее 35 кг. При этом человек, управляющий электросамокатом, должен будет уступать пешеходам дорогу и пропускать их.

3) По правой стороне или обочине проезжей части. То есть там, где дозволено держать скорость передвижения не более 60 км/ч и передвигаться на велосипеде. Электросамокатчик теперь будет подчиняться сигналам светофора и регулировщикам движения, а также ориентироваться на новые дорожные знаки для СИМ.