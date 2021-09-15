«Эх, яблочко, куда ты катишься». Сколько стоит новый iPhone 13 и чем он хорош

Обе новинки, презентованные производителем, оснащены сверхширокоугольной камерой с разрешением 12 мегапикселей, подчеркивает РБК.
Свежий iPad работает на процессоре А13 Bionic, iPad mini — на процессоре Apple A15 Bionic, который позволяет устройству работать на 80% быстрее. Также отметим, что «маленький» планшет поддерживает работу 5G.
Сколько стоят гаджеты?
В России iPad можно будет купить от 30,99 тыс., iPad mini — от 47,99 тыс. рублей. В продажу они поступят 24 сентября.
В компании уверяют, что время работы батареи iPhone 13 — в 2,5 раза больше, чем у предыдущей модели. iPhone 13 mini же держит заряд в 1,5 раза дольше.
В смартфоны встроены ультраширокоугольные камеры с улучшенным автофокусом и портретным режимом для видеосъемки. Форма объективов изменена и теперь они расположены на задней панели по диагонали.
Кроме того, создатели моделей переделали фронтальную камеру и увеличили экраны новоявленных телефонов на 20%.
Какой ценник у выпущенных «яблочных» смартфонов?
Стоимость iPhone 13 mini стартует от 69,99 тыс., iPhone 13 — от 79,99 тыс. рублей.
Очередные новые модели iPhone Pro и iPhone Pro Max обладают дисплеем 6,1 и 6,7 дюймов соответственно, отмечает РБК.
Смартфоны могут «похвастать» системой из трех камер на задней панели: теле-фото, широкоугольной и сверхширокоугольной. В новинках Apple усовершенствовал макросъемку, съемку при слабом освещении, добавил кинематографический режим для видео, замедленную съемку.
Объем памяти iPhone Pro и iPhone Pro Max составит от 128 Гб до 1 Трб.
Сколько стоят смартфоны Pro?
Цена на iPhone Pro — от 99,99 тыс., на iPhone Pro Max — от 109,99 тыс. рублей.
На презентации представили линейку смарт-часов с увеличенным размером дисплея — 41×45 мм. В них также стала больше батарея, компактнее расположились компоненты, появились новые функции для велосипедистов, позволяющие автоматически приостанавливать и возобновлять время тренировки.
Сколько стоят свежие «умные» часы от Apple?
Новинка должна поступить в продажу нынешней осенью. Стоить часы будут от 399 долларов. Для российского рынка цену пока не озвучили.