«Эх, яблочко, куда ты катишься». Сколько стоит новый iPhone 13 и чем он хорош

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iPad и iPad mini

Обе новинки, презентованные производителем, оснащены сверхширокоугольной камерой с разрешением 12 мегапикселей, подчеркивает РБК.

Свежий iPad работает на процессоре А13 Bionic, iPad mini — на процессоре Apple A15 Bionic, который позволяет устройству работать на 80% быстрее. Также отметим, что «маленький» планшет поддерживает работу 5G.

Новинки Apple 2021. apple.com

Сколько стоят гаджеты?

В России iPad можно будет купить от 30,99 тыс., iPad mini — от 47,99 тыс. рублей. В продажу они поступят 24 сентября.