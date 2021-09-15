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Жизнь

«Эх, яблочко, куда ты катишься». Сколько стоит новый iPhone 13 и чем он хорош

  1. iPad и iPad mini
  2. iPhone 13 и iPhone 13 mini
  3. iPhone Pro и iPhone Pro Max
  4. Apple Watch

14 сентября компания Apple провела онлайн-презентацию новинок. Гостям трансляции рассказали о новых планшетах iPad и iPad mini, четырех новых моделях iPhone и смарт-часах. Сколько стоит представленная техника и какая у нее «начинка» — в разборе altapress.ru.

1
iPad и iPad mini

Обе новинки, презентованные производителем, оснащены сверхширокоугольной камерой с разрешением 12 мегапикселей, подчеркивает РБК.

Свежий iPad работает на процессоре А13 Bionic, iPad mini — на процессоре Apple A15 Bionic, который позволяет устройству работать на 80% быстрее. Также отметим, что «маленький» планшет поддерживает работу 5G.

Новинки Apple 2021.
Новинки Apple 2021.
apple.com

Сколько стоят гаджеты?

В России iPad можно будет купить от 30,99 тыс., iPad mini — от 47,99 тыс. рублей. В продажу они поступят 24 сентября.

2
iPhone 13 и iPhone 13 mini

В компании уверяют, что время работы батареи iPhone 13 — в 2,5 раза больше, чем у предыдущей модели. iPhone 13 mini же держит заряд в 1,5 раза дольше.

В смартфоны встроены ультраширокоугольные камеры с улучшенным автофокусом и портретным режимом для видеосъемки. Форма объективов изменена и теперь они расположены на задней панели по диагонали.

Новинки Apple 2021.
Новинки Apple 2021.
apple.com

Кроме того, создатели моделей переделали фронтальную камеру и увеличили экраны новоявленных телефонов на 20%.

Какой ценник у выпущенных «яблочных» смартфонов?

Стоимость iPhone 13 mini стартует от 69,99 тыс., iPhone 13 — от 79,99 тыс. рублей.

3
iPhone Pro и iPhone Pro Max

Очередные новые модели iPhone Pro и iPhone Pro Max обладают дисплеем 6,1 и 6,7 дюймов соответственно, отмечает РБК.

Новинки Apple 2021.
Новинки Apple 2021.
apple.com

Смартфоны могут «похвастать» системой из трех камер на задней панели: теле-фото, широкоугольной и сверхширокоугольной. В новинках Apple усовершенствовал макросъемку, съемку при слабом освещении, добавил кинематографический режим для видео, замедленную съемку.

Объем памяти iPhone Pro и iPhone Pro Max составит от 128 Гб до 1 Трб.

Сколько стоят смартфоны Pro?

Цена на iPhone Pro — от 99,99 тыс., на iPhone Pro Max — от 109,99 тыс. рублей.

4
Apple Watch
Новинки Apple 2021.
Новинки Apple 2021.
apple.com

На презентации представили линейку смарт-часов с увеличенным размером дисплея — 41×45 мм. В них также стала больше батарея, компактнее расположились компоненты, появились новые функции для велосипедистов, позволяющие автоматически приостанавливать и возобновлять время тренировки.

Сколько стоят свежие «умные» часы от Apple?

Новинка должна поступить в продажу нынешней осенью. Стоить часы будут от 399 долларов. Для российского рынка цену пока не озвучили.

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