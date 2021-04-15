Ехавшая к младенцу «скорая» увязла в грязи. Девочку спасли по счастливой случайности

В Новосибирской области машина скорой помощи застряла в грязи по пути к умирающей девятимесячной девочке, сообщает региональный СК.

Скорая помощь застряла в грязи на подъезде к селу Лебедевка. В итоге медики не смогли оперативно добраться до пункта назначения.

«По счастливой случайности, пока жители села вызволяли застрявшую автомашину медиков, ей на помощь самостоятельно прибыл находившийся неподалеку знакомый врач семьи, что и спасло ребенка», — рассказали в ведомстве.

Следователи начали доследственную проверку — дадут оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дороги.

Как уточняет «Курьер.Среда.Бердск», инцидент произошел 14 апреля. Медики приехали очень быстро, но вначале заблудились, потому что нумерация домов выставлена как попало, а потом застряли в грязи.

«У меня ребенок на руках весь синеет, кашляет, задыхается, глаза закатываются. Дочка синела и хрипела, а я ничем не могла ей помочь», — рассказала изданию мать девочки.

Ребенка спас знакомый врач, который принял решение действовать незамедлительно — взял ампулу гормонального препарата, купирующего приступ аллергии, и, рассчитав дозу для младенца, сделал укол.

Кстати, «скорую» вытаскивали около часа. Ребенка вместе с мамой забрали в Искитимскую горбольницу. Медики отметили, что проблема плохих дорог для них крайне актуальна.

Ранее в Бийске машина скорой помощи застряла на нечищенной дороге. Больного пришлось по грязи нести до транспорта.