Экипаж А-321 из «кукурузного поля» получил квартиры в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир в Екатеринбурге членам экипажа лайнера Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», посадившим самолет в кукурузном поле после отказа двигателей, сообщается на сайте регионального правительства.

Квартиры получили командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Все квартиры находятся в одном подъезде нового дома, они уже обставлены мебелью и бытовой техникой.

Командир самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов уже вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Второй пилот Георгий Мурзин пока остается на больничном — он получил ушибы груди во время аварийной посадки, сообщает «Интерфакс».

15 августа самолет А-321 «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Спустя 90 секунд после взлета лайнер аварийно приземлился в кукурузном поле. Дело в том, что сразу после взлета самолет столкнулся со стаей птиц, в результате оба двигателя лайнера отключились, один из них загорелся. Но пилоты успешно посадили самолет в поле.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил Орденом Мужества всех бортпроводников.