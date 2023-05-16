16 мая
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Жизнь

Экипаж ДПС расчистил трамваям путь через пробку в Барнауле

Барнаулец поблагодарил экипаж ДПС за быстрый проезд трамвайных вагонов на пересечении ул. Советской Армии - пр. Коммунаров, передает "В курсе 22".

Экипаж ДПС расчистил путь для трамваев.
Экипаж ДПС расчистил путь для трамваев.
"В курсе 22"

Трамваи несколько минут стояли в пробке - автомобили то и дело преграждали общественному транспорту дорогу.

В какой-то момент подъехала машина ДПС, которая по очереди "прикрыла" перекресток от автомобилей для свободного проезда двух встречных трамваев.

"Казалось, экипаж поедет дальше, но, спустившись до Павловского тракта, я все еще наблюдал отголоски "люстры" на перекрестке", - пишет барнаулец.

Очевидец отмечает, что такая помощь необходима на постоянно основе, поскольку из-за автомобилей общественный транспорт часто застревает в пробках и опаздывает. А должен ходить регулярно.

Подобную ситуацию, когда машины загораживают проезд трамваям и создают затор на трамвайных путях, жители города отмечают также на пересечении ул. Челюскинцев - ул. Молодежная.

Дежурство ДПС и решительные меры на проблемных участках помогли бы решить проблему.

Ранее барнаульцам понравилась кондуктор трамвая №7, которая поднимает всем настроение.

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