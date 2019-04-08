Экипаж корабля «Алтай» требует признать их ветеранами войны в Сирии

Экипаж спасательного буксирного судна «Алтай» через суд пытался добиться признания полноценными ветеранами боевых действий, пишет «Коммерсант». Благодаря морякам у берегов Сирии мог действовать крейсер «Адмирал Кузнецов». Моряков же наградили только наградили медалями Минобороны.

Североморский районный суд рассмотрел иск 49 членов экипажа «Алтая». Моряки приводили в доказательство приказы министра обороны и другие документы, из которых следовало, что экипаж был привлечен к выполнению специальных задач на территории Сирии. Туда буксир отправился с военным в составе группы из других кораблей.

СБС «Алтай», бывший «Карабах», — спасательное буксирное судно. В 2000 году принимало участие в операции по поиску атомной подводной лодки «Курск», затонувшей после взрывов в Баренцевом море.

«Алтай» обеспечивал боевую устойчивость крейсера «Адмирал Кузнецов», удерживал его в боевом порядке других судов и помогал осуществлять маневрирование, использовал против террористов палубную авиацию.

За 60 дней на войне гражданских моряков наградили медалями Минобороны «Участнику военной операции в Сирии», а по возвращении каждый получил удостоверение ветерана боевых действий.

Как отмечает издание, вместе с полученным статусом морякам достались только льготы, предусмотренные п. 3 ст. 16 закона «О ветеранах» (путевки в санатории, приобретение вне очереди садовых участков или огородов, установка домашнего телефона и так далее).

Моряки же рассчитывали стать полноценными ветеранами, то есть получить льготы по пенсионному обеспечению и налоговому обложению, при оплате жилья и услуг ЖКХ, медицинскому обслуживанию.

Cуд решил, что медаль «Участнику военной операции в Сирии» не доказывает участия истцов в боевых действиях, а сам факт нахождения на территории Сирии также не является основанием. Доказательств непосредственного участия в боях, ранений и увечий моряки не представили.

Право на статус и льготы имеют лишь те, кто подтвердил личное участие в боевых действиях, а не обеспечение этих действий, решил суд.