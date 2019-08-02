ЭКО ЯРМАРКА отправила гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутске

Эко Ярмарка (по адресу улица Взлетная, 2К города Барнаула) отправила 50 продовольственных коробок для семей пострадавших от паводка в Иркутске.

В каждой коробке собственными силами сформирована продуктовая корзина из 17 наименований позиций первой необходимости (крупы, сахар, мука, масло, макароны, печенье и сушки, тушенка, сгущенка и средства личной гигиены).

На протяжении месяца приносили вещи и продукты питания обычные люди, откликнувшиеся на доброе дело (было собрано 5 больших мешков с детскими и взрослыми вещами и обувью, 2 шубы, продукты питания).

Отправка осуществлялась через отделение Почты России в Иркутское отделение российского Красного Креста.