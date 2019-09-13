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ЭКО ЯРМАРКА приглашает гостей на масштабный Праздник «ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019»

Который состоится 21 сентября с 12−00 до 15−00 на главной парковке ярмарки (красный вход)

"ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019".
"ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019".
Источник: ЭКО ЯРМАРКА.

Вас ждет:

Праздничная программа с выступлениями артистов города Барнаула, живой уголок, сказочные персонажи, НАСТОЯЩИЙ ЛИСТОПАД ЦЕН, площадки с конкурсами и призами от партнеров мероприятия!

На главной сцене пройдет розыгрыш ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ праздника (Холодильник, телевизор, пылесосы, утюги и многое другое), которые может заполучить каждый из вас. Нужно просто вдоволь отдохнуть, повеселиться и обязательно участвовать в конкурсах!

А также запущены конкурсы:

  • на самый необычный овощ, выращенный своими руками (овощи принимаются в Администрации Эко Ярмарки на 2-ом этаже до 18 сентября, обязательно подпишите фио и контактный номер для обратной связи)
  • на лучший детский рисунок (тематика рисунка Щедрая осень Алтая, рисунки принимаются в Администрации Эко Ярмарки на 2-ом этаже до 19 сентября, обязательно подпишите фио художника и контактный номер для обратной связи)
&quot;ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019&quot;.
«ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019».
Источник: ЭКО ЯРМАРКА.
&quot;ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019&quot;.
«ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019».
Источник: ЭКО ЯРМАРКА.

Приходите, участвуйте в конкурсах и забирайте подарки.

Все подробности и условия мероприятия по телефону +7 (3852) 55 67 55 или на сайте www.eko-22.ru

Организатор ЭКО ЯРМАРКА. Внешний вид подарков может отличаться от заявленных на фото. Количество подарков ограничено.

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