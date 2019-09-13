ЭКО ЯРМАРКА приглашает гостей на масштабный Праздник «ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ АЛТАЯ 2019»

Вас ждет:
Праздничная программа с выступлениями артистов города Барнаула, живой уголок, сказочные персонажи, НАСТОЯЩИЙ ЛИСТОПАД ЦЕН, площадки с конкурсами и призами от партнеров мероприятия!
На главной сцене пройдет розыгрыш ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ праздника (Холодильник, телевизор, пылесосы, утюги и многое другое), которые может заполучить каждый из вас. Нужно просто вдоволь отдохнуть, повеселиться и обязательно участвовать в конкурсах!
А также запущены конкурсы:
- на самый необычный овощ, выращенный своими руками (овощи принимаются в Администрации Эко Ярмарки на 2-ом этаже до 18 сентября, обязательно подпишите фио и контактный номер для обратной связи)
- на лучший детский рисунок (тематика рисунка Щедрая осень Алтая, рисунки принимаются в Администрации Эко Ярмарки на 2-ом этаже до 19 сентября, обязательно подпишите фио художника и контактный номер для обратной связи)
Приходите, участвуйте в конкурсах и забирайте подарки.
Все подробности и условия мероприятия по телефону +7 (3852) 55 67 55 или на сайте www.eko-22.ru
Организатор ЭКО ЯРМАРКА. Внешний вид подарков может отличаться от заявленных на фото. Количество подарков ограничено.