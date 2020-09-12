Экологи рассказали, как будут спасать терпящее бедствие алтайское озеро

В Минприроды Алтайского края обсудили , как будут спасать озеро Горькое-Перешеечное, где водоросли загубили рыбу.

Эксперты провели необходимые исследования и уверены, что к гибели биоресурсов привели неблагоприятные природные условия. Химическое отравление было исключено.

Специалисты отметили, что в промысловое озеро ежегодно стекали талые и дождевые воды, которые вымывали органические остатки, понижали минерализацию воды и тем самым обновляя всю экосистему. Поэтому у Горького-Перешеечного всегда была высокая рыбопродуктивность.

В последние годы проточность прекратилась из-за с отсутствием стока из озера Горькое Новичихинского района. Это привело к заболачиванию и разрастанию сине-зеленых водорослей.

«Высокое содержание водорослей отрицательно сказалось на кислородном режиме. Цианобактерии выступили в роли активного потребителя растворенного в воде кислорода, содержание которого с повышением температуры снижается, создавая участки акватории с дефицитом кислорода. При этом некоторые виды цианобактерий выделили токсины, угнетающие дыхательные функции у рыбы, тем самым повысив вероятность ее гибели. Что подтверждено лабораторными исследованиями», — заявил руководитель Алтайского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Владимир Щербаков.

Вернуть озеро в прежнее состояние помогут мелиоративные работы, повышение гидрологического уровня и интенсификация промышленного лова рыбы с обязательным вселением в водоем растительноядных рыб и бентофагов, которые уберут разросшиеся водоросли.

Сейчас вылов рыбы из озера приостановлен.

Что случилось с озером

Напомним. что этим летом жители Егорьевского района пожаловались на жуткий запах на озере Горькое-Перешеечное.

Берега и вода покрылись налетом и пеной, под которыми гибла рыба.

Позднее выяснилось, что устойчивую экосистему разрушили разросшиеся водоросли.