Экологи рассказали, как будут спасать терпящее бедствие алтайское озеро

Эксперты провели необходимые исследования и уверены, что к гибели биоресурсов привели неблагоприятные природные условия. Химическое отравление было исключено.
Специалисты отметили, что в промысловое озеро ежегодно стекали талые и дождевые воды, которые вымывали органические остатки, понижали минерализацию воды и тем самым обновляя всю экосистему. Поэтому у Горького-Перешеечного всегда была высокая рыбопродуктивность.
В последние годы проточность прекратилась из-за с отсутствием стока из озера Горькое Новичихинского района. Это привело к заболачиванию и разрастанию сине-зеленых водорослей.
«Высокое содержание водорослей отрицательно сказалось на кислородном режиме. Цианобактерии выступили в роли активного потребителя растворенного в воде кислорода, содержание которого с повышением температуры снижается, создавая участки акватории с дефицитом кислорода. При этом некоторые виды цианобактерий выделили токсины, угнетающие дыхательные функции у рыбы, тем самым повысив вероятность ее гибели. Что подтверждено лабораторными исследованиями», — заявил руководитель Алтайского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Владимир Щербаков.
Вернуть озеро в прежнее состояние помогут мелиоративные работы, повышение гидрологического уровня и интенсификация промышленного лова рыбы с обязательным вселением в водоем растительноядных рыб и бентофагов, которые уберут разросшиеся водоросли.
Сейчас вылов рыбы из озера приостановлен.
Что случилось с озером
Напомним. что этим летом жители Егорьевского района пожаловались на жуткий запах на озере Горькое-Перешеечное.
Берега и вода покрылись налетом и пеной, под которыми гибла рыба.
Позднее выяснилось, что устойчивую экосистему разрушили разросшиеся водоросли.