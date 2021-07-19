Экологически безопасный метод лечения варроатоза у пчел предложили ученые Алтайского ГАУ

Ученые аграрного университета получили патент по итогам выполненного проекта, получившего в 2021 году финансовую поддержку Правительства Алтайского края на разработку технологии получения хвойно-витаминной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птиц на основе переработки отходов лесозаготовок.

Проведенные исследования переработанной на экструдере технической зелени показали еще одно полезное свойство полученного продукта. Как оказалось, хвойная мука помогает в борьбе с клещом Varroa destructor, который наносит огромный вред пчеловодству.

Сергей Валентинович Кузовлев,

к.б.н., доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ:

В рамках проекта нам важно было понять, можно ли использовать хвойный экструдат для лечения варроатоза — самого распространенного заболевания пчел. Пчелиные семьи, пораженные этим недугом, отстают в развитии, снижается медовая продуктивность, уменьшается на пасеках производство других продуктов пчеловодства, снижается опылительная деятельность пчел.

Учеными постоянно ведутся поиски способов и приемов лечения и профилактики варроатоза пчел. Методы борьбы подразделяются на химические, физические и зоотехнические. На пасеках Алтайского края, как и в других регионах РФ, наиболее распространенным является химический способ лечения. Учитывая современную тенденцию производства экологически безопасных продуктов питания, наиболее привлекательными остаются методы, в которых не используются вредные химические вещества.

Пасека , пчелы. Фото из открытых источников.

Принцип метода по применению хвойной муки заключается в нейтрализации работы аппарата передвижения клеща Варроа вследствие попадания микрочастиц в присоски его предлапки. Исследования показали, что после обработки пчелиных семей хвойной мукой клещ теряет способность удерживаться на теле пчелы и падает. Эффективность осыпи клеща Варроа по данным экспериментов, проведенных исследователями Алтайского ГАУ, составила до 85,1%.

Ученый аграрного университета также отмечает, что применение экструдированной хвойной муки в качестве препарата для борьбы с варроатозом пчел — экологически безопасный метод. Он позволяет сохранить здоровье медоносных пчёл и производить экологически безопасные продукты пчеловодства.

С целью эффективной обработки хвойной мукой пчел, находящихся в гнезде улья между ульевыми рамками, Сергей Валентинович Кузовлев разработал специальное устройство, позволяющее дозировано применять препарат.

Автор изобретения отмечает, что существует похожее устройство для обработки пчел от варроатоза крахмалом. Но оно имеет иной принцип работы, предназначено для другого препарата и не может по своим техническим характеристикам использоваться при применении экструдированной хвойной муки. Изобретенное устройство защищено патентом РФ.

На основе проведенных исследований С. В. Кузовлев подготовил научно-методические рекомендации по использованию экструдированной хвойной муки для лечения варрооза. В научном издании обобщены результаты исследований по способам, методам и препаратам лечения.

Методические рекомендации будут полезны специалистам в области пчеловодства, сельского хозяйства, фермерам, преподавателям и студентам вузов, слушателям Института повышения квалификации руководителей и специалистов АПК.

Справка

Проект «Разработка хвойно-витаминной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птиц на основе переработки отходов лесозаготовок и отработка технологии ее применения» был реализован в 2020 году при финансовой поддержке Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Индустриальным партнером университета в реализации проекта выступила компания ООО «Евдокия» Волчихинского района Алтайского края.