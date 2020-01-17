«Экологическую катастрофу Новокузнецка» показали на видео

Автор видео рассказал, что накануне решил прогуляться по окрестностям Новокузнецка и стал свидетелем очень печальной ситуации.

«Страшная картина с видом на город. Неясно, почему молчат люди, неужели всем настолько плевать на свое здоровье? Наглядно можно увидеть, как онкология витает в воздухе», — прокомментировал мужчина свои наблюдения.

Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Instagram пообещал дать горожанам всю информацию о состоянии атмосферного воздуха в городе.

«Мы предложили федеральным службам обобщить всю информацию по системному мониторингу и рассказать об этом жителям через СМИ. На общественном совете определим порядок выступлений для выхода в эфир программы по вопросам экологии», — подчеркнул Кузнецов.

Сейчас в городе анализом качества атмосферного воздуха занимаются Гидрометобсерватория и управление Роспотребнадзора.

Мониторинг Гидрометеослужбы ведется на восьми постах, пять из которых обновляются в режиме oнлайн-мониторинга, а также с помощью передвижной лаборатории, которая выезжает по жалобам жителей.

По словам Кузнецова, в этом году для Новокузнецка приобретут еще одну передвижную лабораторию.