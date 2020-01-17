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Жизнь

«Экологическую катастрофу Новокузнецка» показали на видео

Портал «КузПресс» опубликовал видео под названием «Экологическая катастрофа Новокузнецка, которую никто не хочет замечать».

Воздух над Новокузнецком.
Воздух над Новокузнецком.
кадр из видео.

Автор видео рассказал, что накануне решил прогуляться по окрестностям Новокузнецка и стал свидетелем очень печальной ситуации.

«Страшная картина с видом на город. Неясно, почему молчат люди, неужели всем настолько плевать на свое здоровье? Наглядно можно увидеть, как онкология витает в воздухе», — прокомментировал мужчина свои наблюдения.

Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Instagram пообещал дать горожанам всю информацию о состоянии атмосферного воздуха в городе.

«Мы предложили федеральным службам обобщить всю информацию по системному мониторингу и рассказать об этом жителям через СМИ. На общественном совете определим порядок выступлений для выхода в эфир программы по вопросам экологии», — подчеркнул Кузнецов.

Сейчас в городе анализом качества атмосферного воздуха занимаются Гидрометобсерватория и управление Роспотребнадзора.

Мониторинг Гидрометеослужбы ведется на восьми постах, пять из которых обновляются в режиме oнлайн-мониторинга, а также с помощью передвижной лаборатории, которая выезжает по жалобам жителей.

По словам Кузнецова, в этом году для Новокузнецка приобретут еще одну передвижную лабораторию.

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