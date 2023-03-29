29 марта
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Жизнь

Экология Сибири пробила дно, алтайская тоже стремительно ухудшается

На три пункта опустился Алтайский край в Национальном экологическом рейтинге по итогам минувшей зимы. Это самое существенное падение среди всех регионов Сибирского федерального округа. Впрочем, в них ситуация еще хуже.

Трава, газон.
Трава, газон.
CC0

Два Алтая

Стабильно высокие результаты за период с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года показала Республика Алтай, сохранив третье место в общероссийском рейтинге — после Тамбовской и Белгородской областей.

Алтайский край вылетел из десятки лидеров, но все равно находится на достаточно высоком уровне (12 место по РФ). Однако тенденция наблюдается негативная — регион просел в рейтинге гораздо сильнее всех соседей по округу.

Лишь за прошедшую зиму Алтайский край опустился на три строки, а за год и вовсе — перешел с пятого на 12 место. По данным экспертов подготовившего рейтинг «Зеленого патруля», жители жалуются на низкое качество бензина и дизеля в регионе, кроме того, здесь пробуксовывает «мусорная реформа».

Дымовая труба.
Дымовая труба.
unsplash.com

Сибирская экология на дне

Остальные регионы Сибири отстают от двух Алтаев с большим отрывом. Причем, улучшили результат всего два субъекта из 10. Томская область переместилась на строку выше, заняв 36 место. Столько же прибавила Иркутская область, но о ней — чуть позже.

На две строки опустилась в рейтинге Хакасия, заняв 44 место, Тыва переместилась на одну строку ниже и расположилась на 57 месте, Кузбасс утратил также одну позицию и находится на 58 месте. Остальные четыре региона Сибири вошли в десятку субъектов с наихудшей экологией в стране.

Из них на строку выше подняться удалось лишь Иркутской области, занявшей 79 место. Сохранили свои позиции: Новосибирская область — 76 место, Красноярский край — 81 место. Омская область вновь продемонстрировала наихудший результат в России и заняла последнее место в рейтинге — 85.

Эксперты отмечают, что в Омской, а также Кемеровской области и Красноярском крае фиксируются проблемы с чистотой воздуха. По их мнению, решить эти проблемы могла бы газификация.

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