Экология в приоритете. Как в Алтайском крае развивают федеральный тренд на бережливое лесопользование

Президент России Владимир Путин в прошлом году поручил запретить экспорт необработанной древесины. Так на федеральном уровне перед бизнесом была поставлена задача повсеместно запустить процесс глубокой переработки древесины. Цель — сберечь «зеленые легкие страны» и развить лесопромышленный комплекс в целом. В преддверии Дня работников леса корреспонденты портала altapress.ru отправились в холдинговую компанию «Алтайлес», чтобы узнать, как в Алтайском крае развивается ответственное лесопользование и экологичное производство.

Бережливое производство

Холдинг «Алтайлес» — одна из динамично развивающихся компаний лесной отрасли России. Она арендует ленточные и часть приобских боров.

Курс на глубокую переработку древесины компания взяла с момента своего основания — в 2007 году. Сегодня же холдинг достиг практически стопроцентной переработки древесины за счет внедрения технологий бережливого производства и так называемого «неистощительного» лесопользования. Вдобавок «Алтайлес» ежегодно высаживает деревья и охраняет леса от пожаров.

На базе Павловского ДОКа компания производит экологически чистые плиты MDF. Он был запущен еще в 2019 году. На нем перерабатывают низкосортную древесину и щепу. Готовый продукт для строительной и мебельной отраслей изготавливают путем глубокой переработки древесины по технологии замкнутого цикла.

Иными словами, на безотходном производстве древесина используется полностью — от корня до верхушки дерева. В ход идет даже «бракованное» дерево и порубочные остатки с лесосек.

Производство. Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес»

Важнейшее приобретение с приставкой «эко»

Генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников рассказал корреспондентам «СК», что одним из важнейших и наиболее экологичных приобретений последнего года стала мобильная рубительная машина BRUKS. Она перерабатывает порубочные остатки на лесосеках после заготовки древесины.

Иван Ключников , гендиректор холдинга «Алтайлес»:

— Ранее сучки, вершины, ветки просто сжигались. Теперь же — это сырье для получения биомассы, которая используется для отопления наших предприятий и направляется в энергоцентр Павловского ДОК. Насколько мне известно, наша компания — единственная в России использует рубительную машину для дробления именно отходов на лесосеках. В других регионах эти машины эксплуатируют для получения биомассы из низкосортной древесины.

Иван Ключников. Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес»

Ключников добавил, что таким образом компания одновременно достигает большого экономического и экологического эффектов. Сегодня, без преувеличения, «Алтайлес» имеет возможность на 100% перерабатывать заготовленную древесину и полностью очищать участки леса после проведенных работ.

Валерий Белоус , гендиректор компании «Энерголес» ( Санкт-Петербург), дилер концерна BRUKS в России:

— Мобильные рубительные машины в большом количестве работают на северо-западе России. Их главная задача — дробление низкосортной древесины для дальнейшего использования в качестве топлива. В Алтайском крае я впервые увидел, что машина будет использоваться для переработки отходов от заготовки древесины. Был приятно удивлен, потому что такой подход красноречиво говорит о бережном природопользовании. Так и должно быть в современном лесном хозяйстве.

Комфорт сотрудников как приоритет

Павловский ДОК по выпуску плит MDF — один из самых современных комбинатов по производству данного продукта в России. Часть узлов и механизмов, которые используются в ДОКе, не имеет аналогов в мире.

Холдинг постоянно обновляет автопарк для транспортировки древесины, что положительно отражается не только на работе компании, но и на условиях труда сотрудников.

Ключников отметил, что за последние два года активно обновляется автопарк. Уже приобретены четыре автомобиля «САДКО NEXT» для перевозки сотрудников, занятых на лесозаготовительных работах, восемь тягачей «SCANIA» для транспортировки продукции, пять лесовозов «КАМАЗ», «Урал», трактор «Valtra», лесозаготовительный комплекс «John Deer». В ближайшее время ожидается поступление вилочных погрузчиков для работы в сушильных комплексах и складах продукции. Также планируется покупка еще 11 тягачей «SCANIA» на газовом топливе, сортиментовозов для перевозки сырья и дровяной древесины.

Обновление автопарка. Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес»

Важно отметить, обновление автопарка способствует не только увеличению производительности труда. Одна из главных задач, которая стоит перед компанией — улучшение условий для сотрудников и их заработных плат. Новая техника позволяет персоналу работать в комфортных условиях. А это способствует значительному росту производительность труда, что отражается и на зарплате.

Надежная защита леса

Иван Ключников , гендиректор холдинга «Алтайлес»:

— Компания активно осваивает систему бережливого производства благодаря национальному проекту «Производительность труда». Сразу четыре наших предприятия — Каменский и Рубцовский ЛДК, Павловский ДОК и «Содружество» приняли в нем участие. В результате в цехах и на отдельных линиях сократилось время выполнения процессов, достигнута экономия материалов, увеличилась производительность и, что немаловажно, улучшился микроклимат в коллективах.

Компания по-прежнему надежно защищает арендованные леса от пожаров. В текущем году сложилась сложная ситуация с возгораниями: аномально рано — уже в мае — начались сухие грозы. В день фиксировалось до 10 выездов пожарных расчетов.

Средняя скорость обнаружения и тушения лесного пожара на арендованных участках — 20 минут. Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес»

Всего же лесная пожарная служба холдинга потушила 218 лесных пожаров на площади более 232 га. Впереди осень — самое опасное время с точки зрения возникновения и распространения огня.

Гендиректор холдинга «Алтайлес» подчеркнул, что планомерно идут работы по восстановлению боров. Что касается посадки новых лесов, то в общей сложности работы проведены на площади более 366 га. Это почти 1,4 млн новых деревьев в ленточных и приобских борах. Нужно сказать, что за время работы компании, а в следующем году она отмеяает 15-летний юбилей, арендованные холдингом участки увеличились более чем на 50 тыс. га, что сопоставимо с площадью Новосибирска.

Ежегодно на лесных питомниках компании выращивают более 12 млн сеянцев. Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес» Акции по посадке лесов и созданию памятных аллей. Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес»

Одна из ключевых отраслей

Ключников подчеркнул: у лесной промышленности огромный потенциал для развития. Доля отрасли в валовом региональном продукте составляет всего 2% (по стране — 0,67%). Развитие новых производств — это точки роста для Алтайского края, особенно в города и селах, где сосредоточены предприятия «Алтайлеса».

Иван Ключников , гендиректор холдинга «Алтайлес»: