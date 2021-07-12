Экономист рассказал, какую сумму стоит хранить дома

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какую «заначку» на всякий случай лучше хранить дома, хоть это и не всегда безопасно. Об этом пишет « Прайм ».

По словам эксперта, размер «заначки» в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

«Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев», — добавляет он.

Также экономист рассказывает, что деньги нужно хранить в разных валютах с большей частью рублей. Пропорция может быть, к примеру, 50−25−25.

Эксперт еще советует вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один евро и один доллар. По его мнению, этот способ может уберечь накопления от девальвации и отчасти от инфляции, поскольку курс рубля на долгосрочном горизонте постоянно снижается к основным мировым валютам.