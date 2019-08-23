Экономист разъяснил, почему россияне покупают еду в кредит

Россияне с кредитными картами стали активнее покупать в долг из-за своей бедности, заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Когда вы получаете недостаточно денег, чтобы прожить до следующей получки, вы вынуждены брать кредит на еду», — рассказал эксперт News.ru.

В 1998 году ситуация казалось шуткой, однако последовательная политика государства «по превращению россиян в нищих» сделала это реальностью, отметил директор института.

Делягин не разделяет мнение специалистов, которые полагают, что покупка еды по кредиткам финансово выгодна, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, скидки и повышенный кэшбек, пишет ura.ru.

«Если бы у людей не было потребности брать кредиты на еду, то не было конкуренции в банковской системе, чтобы люди брали кредит на еду именно в их банке, а не в соседнем», — заметил экономист.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать еду по кредитным картам. Всего доля продуктов в магазинах, оплаченных картами рассрочки, составила 14% от общего числа товаров. Отчет был составлен по итогам первого полугодия 2019 года.