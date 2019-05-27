Экономия заставила россиян изменить алкогольные пристрастия

Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку. Таковы результаты иследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods, пишут «Известия».

Спрос на вино снизился с 18,8% до 15%, на коньяк — с 4,5% до 3,5%, на виски — с 2,4% до 1,4%. Количество людей, желающих покупать пиво, выросло с 55,4% в конце 2018-го до 64,2% в апреле текущего года. Спрос на водку остается стабильным: ее покупают 10% россиян.

Специалисты полагают, что в ближайшее время соответствующая тенденция к экономии сохранится.

Общемировой уровень потребления алкоголя за последние 27 лет вырос на 10%. В 1990 году каждый человек в возрасте от 15 до 99 лет употреблял ежегодно в среднем 5,9 л спиртного, в 2017 году этот показатель вырос до 6,5 л.