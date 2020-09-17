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Экопраздник в подарок любимому городу

19 сентября, в рамках Дня города Барнаула, под руководством экошколы «Чистые берега» состоятся спектакль, выставка и мастер-классы, приуроченные к Всемирному дню чистоты — World Cleanup Day. Мероприятия пройдут с 10.00 до 16.00 на территории парка Центральный по адресу проспект Социалистический, 14А.

День города в парке "Центральный".
День города в парке "Центральный".
altapress.ru

Праздник станет финальной точкой проекта экошколы «Чистые берега», реализуемого в рамках гранта Росмолодежи. Ее автор и руководитель, Виталий Аверьянов — заместитель начальника службы охраны труда алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, в свободное от работы время реализует различные экологические мероприятия. В прошлом году занимался созданием мобильной установки по сбору мусора на реке Барнаулка, а после на форуме ТИМ «Бирюса» получил грант на реализацию просветительского проекта для жителей города.

Площадка будет располагаться слева от главной сцены, вход в парк со стороны проспекта Социалистический.

Программа мероприятий:
  • 10:00−11:00 — спектакль от Эко-клоуна «Эта. Эко-этикет». На спектакль можно принести ненужные, но в хорошем состоянии детские книжки и игрушки. Они вам пригодятся.
  • 11:00−13:00 — творческий мастер-класс от эко-художников школы.
  • 11:00−13:00 — викторина «Эко-знания».
  • 11:00−13:00 — выставка «Одноразовое-Многоразовое» от Мусора.Больше.Нет.
  • 11:00−13:00 — веселые игры для детей от ЭкоМэна.
  • 12:00−13:00 — игра для детей «Сортировщик» от Мусора.Больше.Нет.
  • 10:00−16:00 — акция «Крышки Енота» от Мусора.Больше.Нет. Захватите с собой пластиковые крышки — там их можно будет сдать.
  • 13:00—16:00 — «Творческая мастерская» от Леруа Мерлен.

Также на площадке будет работать фотозона, аниматоры, а еще в гости заглянет Энерготриксик, который знаком жителям города по фестивалю Потепление на Барнаульской ТЭЦ-3.

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