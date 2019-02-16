Экс-чиновница Глацких «государство не просило вас рожать» с шиком отпраздновала юбилей

Бывшая чиновница Ольга Глацких, ставшая известной после высказывания «государство не просило вас рожать», отметила свое 30-летие в Екатеринбурге. В честь юбилея экс-глава департамента молодежной политики региона устроила пышное празднество.

Мероприятие прошло в элитном бизнес-центре «Панорама». Само здание принадлежит депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову, он, кстати, тоже был приглашен на юбилей.

Гости начали собираться к 18.30, подходы к холлу от посторонних людей охраняли секьюрити.

На мероприятии играла живая музыка, работал фотограф. Сама Глацких была в открытом вечернем платье, а под конец праздника юбилярше вручили ее золотой портрет.

Именинницу поздравляли родственники, знакомые и бывшие коллеги из департамента молодежной политики.

Чтобы произнести в честь именинницы тост на сцену поднимался отец со словами: «Кто-то тебе завидует, кто-то радуется, а мы тебя просто любим». Брат экс-чиновницы в своей праздничной речи сказал: «Раз у тебя говорят за спиной, значит, ты спереди». Об этом сообщает портал ura.news.

Ольга Глацких. Скриншот видео vk.com/mash

Напомним, осенью 2018 года на встрече с подростками Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

В конце декабря глава департамента молодежной политики Свердловской области написала заявление об увольнении по собственному желанию. 11 февраля Глацких сообщила, что больше не является госслужащей.