Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Экс-чиновница Глацких «государство не просило вас рожать» с шиком отпраздновала юбилей

Бывшая чиновница Ольга Глацких, ставшая известной после высказывания «государство не просило вас рожать», отметила свое 30-летие в Екатеринбурге. В честь юбилея экс-глава департамента молодежной политики региона устроила пышное празднество.

Ольга Глацких.
Ольга Глацких.
dmp.midural.ru

Мероприятие прошло в элитном бизнес-центре «Панорама». Само здание принадлежит депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову, он, кстати, тоже был приглашен на юбилей.

Гости начали собираться к 18.30, подходы к холлу от посторонних людей охраняли секьюрити.

На мероприятии играла живая музыка, работал фотограф. Сама Глацких была в открытом вечернем платье, а под конец праздника юбилярше вручили ее золотой портрет.

Именинницу поздравляли родственники, знакомые и бывшие коллеги из департамента молодежной политики.

Чтобы произнести в честь именинницы тост на сцену поднимался отец со словами: «Кто-то тебе завидует, кто-то радуется, а мы тебя просто любим». Брат экс-чиновницы в своей праздничной речи сказал: «Раз у тебя говорят за спиной, значит, ты спереди». Об этом сообщает портал ura.news.

Ольга Глацких.
Ольга Глацких.
Скриншот видео vk.com/mash

Напомним, осенью 2018 года на встрече с подростками Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

В конце декабря глава департамента молодежной политики Свердловской области написала заявление об увольнении по собственному желанию. 11 февраля Глацких сообщила, что больше не является госслужащей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость