Экс-чиновница ради УДО стала дневальной в кладовой и возглавила кружок «Патриот»

Бывшая глава управления рынков и торговых зон департамента имущества Омска Фаризана Бережная не смогла выйти на свободу по УДО, пишет « Коммерасант ».

68-летняя экс-начальница отбывает наказание за мошенничество в новосибирской колонии. В сентябре 2018 года ей назначили 2,5 года.

Также оштрафовали на 2,5 млн рублей в качестве наказания по другому уголовному делу о получении взятки, где она пошла на сделку со следствием.

Ходатайство об УДО подали в декабре 2019 года — к тому моменту с учетом пребывания в СИЗО прошла половина срока.

В характеристике говорится, что Бережная бралась за любой труд без оглядки на свой возраст, а также безвозмездно работала над благоустройством колонии.

Кроме того, ее назначили на должность дневальной в продуктовой кладовой. Несла она и большую общественную нагрузку: стала худ­руком вокального кружка «Патриот».

Мисс тюрьма , Бразилия. pirojok.net

Примечательно, что ходатайство Бережной поддержала администрация колонии, которая дала ей безупречную характеристику.

«Принимает участие в подготовке культурно-массовых мероприятий, в спортивных соревнованиях участвует как зритель, с сотрудниками учреждения корректна, наказание считает справедливым», — отметили в исправительном учреждении.

Однако суд эти доводы не убедили. Хотя в поведении заключенной и наметились положительные тенденции, этого все равно недостаточно для выхода на свободу, указывается в решении суда.

Стоит отметить, что 20 июня 2020 года у Бережной заканчивается срок.