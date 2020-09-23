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Жизнь

Экс-чиновнице краевого минздрава не дали даже условного срока за особо тяжкое преступление

Суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере Елену Кравец, экс-замминистра здравоохранения Алтайского края. Приговор зачитали 23 сентября. Но наказана она нестрого. При этом суд не нашел оснований конфисковать квартиру, которую обставили коммерсанты в благодарность за помощь экс-чиновницы в получении выгодных госконтрактов.

В Центральном районном суде.
В Центральном районном суде.
Altapress.ru

Чутье не обмануло

58-летняя Елена Кравец, признавшая вину в получении взятки в особо крупном размере, пришла на оглашение приговора без вещей и выглядела спокойной. Чутье ее не обмануло.

Судья Центрального райсуда учла многочисленные смягчающие обстоятельства (в том числе то, что она является свидетелем по другому уголовному делу), ее активное сотрудничество со следствием и не усмотрела отягчающих.

Кравец признана виновной. А в наказание за преступление она должна будет выплатить штраф — 4,5 млн рублей. Помимо этого, судья постановила конфисковать ее гараж (стоимостью около 200 тысяч рублей) и деньги на банковскому счету — 870 тысяч рублей. Деньги будут перечислены в доход государству.

В Центральном районном суде.
В Центральном районном суде.
Altapress.ru

Никакого срока — ни условного, ни тем более реального — ей отбывать не придется (если, конечно, решение устоится в апелляции).

Напомним, гособвинение предложило суду назначить Кравец наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима плюс штраф 45 млн рублей с лишением ее права занимать определенные должности на срок 7 лет.

Судьба обставленной квартиры с евроремонтом

Бывшая сотрудница минздрава получила взятку за помощь предпринимателю в получении госконтрактов не деньгами — его фирма оплатила евроремонт в квартире и покупку дорогостоящей итальянской мебели в кухню и испанской сантехники.

Происходило это таким образом. Она пришла в магазин и выбрала итальянский кухонного гарнитура (стоимостью 794 тыс. рублей) вместе со встраиваемой бытовую технику духовой шкаф, микроволновку, индукционную варочную поверхность, холодильник, морозильник, посудомоечную машину и вытяжку. А затем предложила предпринимателю оплатить покупку. Что он и сделал.

Елена Кравец.
Елена Кравец.
Анна Зайкова.

Все это добро находилось в квартире стоимостью, по данным прокуратуры, 6,5 млн рублей, оформленной на 82-летнюю мать Елены Кравец. И в ходе суда встал вопрос: раз ремонт является неотделимым, будет обращено взыскание на всю квартиру?

В ходе суда гособвинитель пытался доказать, что по факту именно Елена Кравец пользуется этой квартирой. Но суд счел доказательства неубедительными. Для пожилой матери Елены Кравец она является единственным жильем. Так что эту квартиру конфисковывать не будут.

Роман Бурыкин,
прокурор отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Алтайского края:

Имелись доказательства, которые свидетельствовали что именно она участвовала в сделке по ее приобретению, имелись доказательства что они совместно проживают и ремонтом занималась она с дочерью.

Роман Бурыкин.
Роман Бурыкин.
Анна Зайкова.

Прокуратура изучит

Со своей стороны приговор прокомментировал гособвинитель.

Роман Бурыкин,
прокурор отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Алтайского края:

Конечно, назначенное наказание не соответствует нашей позиции. Окончательные выводы о наличии оснований для обжалования будут сделаны после изучения приговора.

Пока непонятно, на каком основании судом принято такое решение. Кравец совершено особо тяжкое преступление, получена взятка в размере более 2 млн рублей, а в итоге назначен штраф — 4,5 млн рублей. Будет изучено, посмотрим, если будет основание — конечно, будет обжаловано.

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