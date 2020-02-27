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Жизнь

Экс-директор сибирского НИИ попал под домашний арест через пару недель после УДО

Центральный райсуд Новосибирска отправил под домашний арест экс-директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава России Михаила Садового, сообщает «Коммерсант».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Отмечается, что в отношении Садового расследуют дело об особо крупном мошенничестве. До 27 апреля ему запрещено покидать дом, общаться с другими фигурантами дела и пользоваться средствами связи, включая интернет.

В уголовном деле, в котором фигурирует профессор, речь идет о хищениях при госзакупках в НИИТО. Размер ущерба, по данным следствия, превышает 500 млн руб.

В рамках этого дела Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, отмечает издание. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Примечательно, что 13 февраля 2020 года суд освободил ученого в рамках условно-досрочного освобождения. В новосибирской колонии № 3 он отбывал срок за махинации с премиями сотрудников института.

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По материалам новосибирской ФСБ, директор НИИТО выписал подчиненным премиальные, значительную часть которых потребовал вернуть якобы на нужды клиники. Ущерб составил около 10,7 млн рублей.

В феврале 2018 года профессора арестовали и отстранили от должности. Ему назначили 2,5 года лишения свободы. В колонии он подал прошение об УДО, которое было удовлетворено.

За смягчение наказания Садовому выступали депутат Госдумы Александр Карелин и замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Садовой работал в НИИТО с 1984 года, возглавлял институт с 2003 года. Ученый входил в политсовет регионального отделения «Единой России». В начале 2019 года политсовет приостановил его членство в партии.

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