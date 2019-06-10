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Жизнь

Экс-глава района Подмосковья обвенчался в «Матросской тишине»

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обвенчался со своей женой Юлией в храме СИЗО «Матросская тишина», сообщает РБК.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

«Ее <церемонию венчания> провел батюшка Сергий, который закреплен за этим СИЗО. Нам подарили иконы. Мне удалось 40 минут держаться с ним за руки впервые за этот год. Правда, мне пришлось забрать кольцо Александра Вячеславовича, поскольку украшения там запрещены», — рассказала супруга Шестуна.

На церемонии присутствовали сотрудники «Матросской тишины».

Шестун сообщила, что под арестом ее супруг похудел с 50-го до 42-го размера, поэтому на церемонию ему пришлось надеть рубашку и джинсы сына.

«Потом у нас было краткосрочное свидание с детьми. Мы полтора часа пообщались. Он сказал, что ему очень тяжело дается выход из голодовки: начинает есть — все болит», — рассказала женщина.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года, пишет polit.ru. В июне 2018 года его обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, а в феврале 2019 года предъявили новое обвинение — в получении взяток на 9,9 млн рублей.

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