Экс-глава района Подмосковья обвенчался в «Матросской тишине»

«Ее <церемонию венчания> провел батюшка Сергий, который закреплен за этим СИЗО. Нам подарили иконы. Мне удалось 40 минут держаться с ним за руки впервые за этот год. Правда, мне пришлось забрать кольцо Александра Вячеславовича, поскольку украшения там запрещены», — рассказала супруга Шестуна.

На церемонии присутствовали сотрудники «Матросской тишины».

Шестун сообщила, что под арестом ее супруг похудел с 50-го до 42-го размера, поэтому на церемонию ему пришлось надеть рубашку и джинсы сына.

«Потом у нас было краткосрочное свидание с детьми. Мы полтора часа пообщались. Он сказал, что ему очень тяжело дается выход из голодовки: начинает есть — все болит», — рассказала женщина.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года, пишет polit.ru. В июне 2018 года его обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, а в феврале 2019 года предъявили новое обвинение — в получении взяток на 9,9 млн рублей.