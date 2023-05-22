22 мая
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Экс-главреда Nexta* Романа Протасевича помиловали

Суд принял решение помиловать бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta* Романа Протасевича, пишет Telegram-канал Mash.

Суд.
Суд.
unsplash.com

Белорусский суд решил помиловать Протасевича.

Напомним, что его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти в начале мая. А двух других фигурантов заочно приговорили к 19 и 20 годам колонии.

Бывшую девушку Романа, Софью Сапегу, в 2022 году приговорили к шести годам тюрьмы за организацию беспорядков в Белоруссии.

Ранее суд оставил без изменений приговор Иволгинскому потрошителю за убийство 17-летней девушки в Барнауле.

*Telegram-канал Nexta признан в России террористическим.

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