Экс-главреда Nexta* Романа Протасевича помиловали

Белорусский суд решил помиловать Протасевича.

Напомним, что его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти в начале мая. А двух других фигурантов заочно приговорили к 19 и 20 годам колонии.

Бывшую девушку Романа, Софью Сапегу, в 2022 году приговорили к шести годам тюрьмы за организацию беспорядков в Белоруссии.

Ранее суд оставил без изменений приговор Иволгинскому потрошителю за убийство 17-летней девушки в Барнауле.

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