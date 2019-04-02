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2 апреля
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Жизнь

Экс-губернатор Алтайского края открыл бесплатную юридическую консультацию

Экс-губернатор Алтайского края и экс-посол России в Республике Беларусь Александр Суриков открыл в Барнауле бесплатную юридическую консультацию.

Александр Суриков
Александр Суриков
Анна Зайкова

Как сообщается на сайте консультации, Суриков будет давать советы и проводить экспертизы для «юридических лиц и граждан по экономическим и социальным вопросам» бесплатно .

Консультации будут проводится каждый вторник, среду и четверг с 12 до 16 дня на Калинина, 112/27.

Ранее, в интервью altapress.ru Александр Суриков анонсировал создание собственной организации подобной направленности:

Может быть, в этом году создам организацию, где я сам буду консультировать людей, которые попали в тяжелое социальное или экономическое положение. Консультации будут бесплатные. Чем смогу помогу, посоветую. Не сидеть же дома.

Александру Сурикову в августе исполнилось 78 лет. Администрацию Алтайского края он возглавлял в 1996—2004 годах. На выборах-2004 проиграл Михаилу Евдокимову. В 2006 году его назначили послом России в Белоруссии. В соседней республике экс-губернатор проработал 12 лет.

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