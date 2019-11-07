Экс-король Малайзии предложил бывшей жене из России и их сыну плату за молчание

Бывший король Малайзии султан Мухаммад V предложил своей экс-супруге, обладательнице титула «Мисс Москва» Оксане Воеводиной создать трастовый фонд для ее сына Леона. Взамен он хочет, чтобы она закрыла страницу в Instagram и исключила любой контакт между бывшим супругом и ребенком, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Объем средств на счете составит около 16 млн рублей. За это экс-король потребовал вырастить ребенка в исламских традициях с соответствующим религиозным образованием и отказался от общения с ним.

Еще одним условием сделки является закрытие аккаунтов Воеводиной в соцсетях, где она выкладывает изображения ребенка и бывшего мужа. У девушки около 570 тыс подписчиков.

Султан готов, помимо трастового фонда, выплатить Воеводиной 100 тыс долларов (около 6,4 миллиона рублей) в течение десяти месяцев, сообщает издание со ссылкой на источники. Однако Оксана не согласна с этим предложением и намерена через суд доказать родство ребенка с членом королевской семьи и право сына на престол.

Мухаммад V же настаивает на том, что отцом ребенка Воеводиной может быть любой мужчина азиатской внешности.

Ранее в одном из интервью Оксана рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.

Свадьба российской модели и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением Совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.