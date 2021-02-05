Экс-начальницу наказали условно за доведение до самоубийства дознавательницы из Барнаула

В Лангепасе осудили бывшую начальницу следственного отдела МВД Дилару Муртазину, которую обвинили в доведении до самоубийства дознавательницы из Барнаула Кристины Альховской (Стребельцевой), пишет Znak.com .

Напомним, 27-летнюю дознавательницу из Барнаула нашли мертвой в Лангепасе в июне 2018 года. На новом месте работы у нее возник конфликт с руководством.

Рядом с телом девушки нашли табельное оружие и предсмертную записку, в которой она рассказала, что Муртазина постоянно унижала ее честь и достоинство.

«Она систематически публично и демонстративно указывала на ее профессиональную непригодность, угрожала увольнением по отрицательным мотивам, включала в график дежурства в последовательности, лишающей возможности отдохнуть», — ранее сообщало следствие.

Накануне суд назначил Муртазиной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. С испытательным сроком на четыре года.

Полиция. altapress.ru

Также суд запретил подсудимой занимать должности, связанные с выполнением функций представителей власти и местного самоуправления — на шесть лет.

Изначально Муртазиной инкриминировались две статьи УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства зависимого лица».

«Суд нашел доказанным лишь „доведение до самоубийства“. Соответственно, „превышение должностных полномочий“, а также нахождение потерпевшей в „зависимом состоянии“ судом исключены», — отмечает издание со ссылкой на источник.

Погибшая Альховская — уроженка Барнаула. В 2013 году окончила Алтайскую академию экономики и права и устроилась работать следователем в отдел полиции по Октябрьскому району. Хотела сделать карьеру, поэтому в январе 2018 года перевелась в ХМАО.