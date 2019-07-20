Экс-наркобарона приговорили к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы в США

В США бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу «Коротышка» приговорили к пожизненному заключению и еще дополнительно к 30 годам тюрьмы. Его доставили в тюрьму максимально строгого в США режима в штате Колорадо «Флоренс», пишет ТАСС.

Тюрьма. СС0