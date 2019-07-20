Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Экс-наркобарона приговорили к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы в США

В США бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу «Коротышка» приговорили к пожизненному заключению и еще дополнительно к 30 годам тюрьмы. Его доставили в тюрьму максимально строгого в США режима в штате Колорадо «Флоренс», пишет ТАСС.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Хоакина Гусмана признали виновным в организации преступного синдиката, который ввозил наркотики в США в течение многих лет, участии в заговорах с целью убийства, похищении людей, уточняет «Российская газета».

В тюрьме «Флоренс» часто содержат тех, кого признали виновными в террористической деятельности. Там находится один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США. Заключенным запрещены практически любые контакты с внешним миром и между собой. Покидать камеру они могут только в наручниках и кандалах.

Гусмана экстрадировали в США из Мексики в январе 2017 года. До этого он дважды совершал побеги.

В 2015 году наркобарон сбежал из камеры в мексиканской тюрьме строгого режима Альтиплано. Он выбрался на свободу по туннелю длиной около 1,5 км, прорытому его сообщниками на глубине 10 метров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость