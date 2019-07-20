Экс-наркобарона приговорили к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы в США

Хоакина Гусмана признали виновным в организации преступного синдиката, который ввозил наркотики в США в течение многих лет, участии в заговорах с целью убийства, похищении людей, уточняет «Российская газета».
В тюрьме «Флоренс» часто содержат тех, кого признали виновными в террористической деятельности. Там находится один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США. Заключенным запрещены практически любые контакты с внешним миром и между собой. Покидать камеру они могут только в наручниках и кандалах.
Гусмана экстрадировали в США из Мексики в январе 2017 года. До этого он дважды совершал побеги.
В 2015 году наркобарон сбежал из камеры в мексиканской тюрьме строгого режима Альтиплано. Он выбрался на свободу по туннелю длиной около 1,5 км, прорытому его сообщниками на глубине 10 метров.