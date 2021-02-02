Экс-полицейский получил срок за выполнение частного заказа на розыск в Сибири

В Новосибирске бывшего полицейского приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Полицейский в 2016 — 2017 годах собирал по просьбе совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee сведения об адвокатах, представлявших интересы его конкурентов в борьбе за этот товарный знак.

«При этом он использовал служебное положение, возможности и средства МВД», — отметили в суде.

В другом суде Новосибирска рассматривают еще одно дело в отношении этого экс-полицейского — «получение взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий».

По версии следствия, в 2017 году он получил более 300 тыс. рублей за незаконное распространение сведений о частной жизни.

Кроме того, полицейский должен был получить еще и автомобиль стоимостью не менее 800 тыс. рублей.

Наниматель полицейского также является подсудимым. Его подозревают в поджоге кофейни «Академия кофе» в Академгородке, вымогательстве и поджоге автомобиля одного из совладельцев этого заведения.