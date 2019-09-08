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Жизнь

Экс-председателя облсуда Новосибирска наказали за утечку информации о громком деле

6 сентября Верховный суд вынес приговор бывшему председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной. Летом 2018 года судья предупредила своих подчиненных о предстоящих обысках и арестах, сообщает ndn.info.

Суд.
Суд.
Олег Богданов, altapress.ru

Издание уточняет: по одной из версий, Римма Шатовкина предупредила о грядущих обысках не только своих подчиненных, но и правительство Новосибирской области.

Летом прошлого года ФСБ расследовала уголовное дело о махинациях с госконтрактами в новосибирском управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Речь шла о поставках кондиционеров и оргтехники на сумму более 9 млн рублей.

Под подозрением оказались глава управления и его заместитель. По версии следствия, чиновники подписали липовые документы о приемке оборудования, присвоив свыше 5 млн рублей. Сотрудники ФСБ запросили в одном из районных судов санкцию на обыск в рабочем кабинете одного из подозреваемых.

Римма Шатовкина отправила пакет процессуальных документов на имя и. о. губернатора Андрея Травникова. Эти бумаги впоследствии обнаружили у подозреваемого по делу

Суд привлек экс-судью к дисциплинарной ответственности за утечку информации.

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