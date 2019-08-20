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Жизнь

Экс-президент Казахстана опубликовал видеоклип песни собственного сочинения

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения. Ролик размещен на его странице в Instagram.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
kremlin.ru

На записи Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине. По данным агентства Казинформ, автором слов является сам Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты, пишет ТАСС.

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — написал первый президент Казахстана в примечании к видео.

Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта сложил с себя полномочия главы государства, пишет mail.ru. При этом 78-летний Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), члена Конституционного совета, а в мае он был наделен статусом почетного сенатора.

Столицу Казахстана — Астану — переименовали в Нур-Султан.

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