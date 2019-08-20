Экс-президент Казахстана опубликовал видеоклип песни собственного сочинения

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения. Ролик размещен на его странице в Instagram.

На записи Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине. По данным агентства Казинформ, автором слов является сам Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты, пишет .

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — написал первый президент Казахстана в примечании к видео.

Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта сложил с себя полномочия главы государства, пишет mail.ru. При этом 78-летний Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), члена Конституционного совета, а в мае он был наделен статусом почетного сенатора.

Столицу Казахстана — Астану — переименовали в Нур-Султан.