Экс-заместитель главы Росавтодора займется дорожным хозяйством в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился назначить Сергея Потапова заместителем министра транспорта региона и начальником управления по дорожному хозяйству, сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом у министра Александр Дементьева теперь два зама.

Сергей Потапов родился в Воронежской области. Начал свою карьеру в дорожной сфере с мастера, затем стал прорабом, главным инженером, строил дороги в Москве. Одним из основных объектов стала трасса «Чита-Хабаровск».

С 2004 по 2005 год возглавлял отдел капитального ремонта управления автомобильной магистрали «Москва-Минск» в минтрансе РФ.

С 2005 по 2012 год работал заместителем руководителя в Федеральном дорожном агентстве. Там он курировал вопросы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, транспортной безопасности федеральных дорог, в том числе и Алтайского края.

С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью, был вице-президентом компании «Стройгазконсалтинг» (Москва).

У него множество наград и званий: «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почетный дорожник России», медаль «За служение Кузбассу» и другие.