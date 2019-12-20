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Экскаватор и экскаватор-погрузчик — в чем разница между двумя видами спецтехники?

Сложно представить себе современные строительные работы без экскаватора. Эти мощные и производительные машины активно используются в самых разных целях. Одной из разновидностей классических экскаваторов является экскаватор-погрузчик. Эти два вида спецтехники часто путают, хотя у между ними есть немалые различия.

Экскаватор-погрузчик
Экскаватор-погрузчик
СС0

Основное отличие классического экскаватора от погрузчика в том, что большинство моделей второго имеют сочлененную раму, определяющую особенности поворота этого специализированного транспорта. Различие в принципах работы не делает один вид спецтехники лучше, а другой хуже, просто они являются средством для выполнения различных задач.

Экскаватор
Экскаватор
СС0

Если вы рассматриваете покупку экскаватора или машины с возможностями погрузчика, то в Autoline предлагают опираться на следующие их различия:

  • классическая модель эскалатора выигрывает в мощности, ее можно использовать для сноса прочных конструкций и привлекать к более тяжелым строительным работам;
  • экскаватор-погрузчик отличается повышенной мобильностью. Благодаря компактным размерам и высокой маневренности, с ним удобно работать на небольших строительных площадках;
  • если вам нужна устойчивость, то лучший показатель имеет модель с функцией погрузчика. В связи с тем, что такая техника задействуется на не совсем стандартных работах, в ней предусмотрена более тщательная балансировка;
  • функциональность у экскаватора-погрузчика несколько выше. Благодаря большому выбору навесного оборудования он способен не только выполнять свои прямые задачи, но и заменить два-три вида спецтехники: классический фронтальный погрузчик, бульдозер и обычный экскаватор.

Особенности классического экскаватора

Экскаватор
Экскаватор
СС0

Экскаваторы — это незаменимый вид спецтехники на любой строительной площадке. Они используются для перевозки материалов, рытья котлованов, траншей, прокладки трубопроводов и для решения других задач. Эту спецтехнику делят на группы в зависимости от разных факторов. Классификацию проводят по следующим признакам:

  • особенности работы. Имеются модели цикличного действия (одноковшовые) и непрерывного (многоковшовые);
  • тип рабочего устройства. На рынке присутствуют фрезерные и скребковые виды;
  • используемое топливо. Наиболее популярны дизельные виды спецтехники, но встречаются и электрические модели;
  • особенности механического привода. Выделяют технику с одним или несколькими моторами;
  • тип силовой передачи от двигателя к установке. Она бывает гидравлическая или механическая;
  • рабочая конструкция. Встречается техника с гибкой или жесткой подвеской, телескопической стрелой;
  • система передвижения. Наиболее популярна гусеничная техника, но встречаются и иные разновидности.

Экскаваторы также разделяют по назначению: некоторые модели разрабатываются для карьеров, другие можно эксплуатировать в шахтах под землей, а третьи вообще универсальны.

Особенности экскаватора-погрузчика

Экскаватор-погрузчик
Экскаватор-погрузчик
СС0

В отличие от классического экскаватора, спецтехника с погрузчиком имеет более широкие возможности. Благодаря компактным размерам, эта разновидность особо популярна среди строителей, работающих в городской черте, и у коммунальных служб. Сравнительно небольшая машина с колесами, а не на гусеницах, легко проезжает по улицам и помогает проводить работы в стесненных городских условиях.

Дополнительным плюсом экскаваторного погрузчика называют легкость в управлении: освоить работу с этой спецтехникой может даже не слишком опытный водитель. Это упрощает подбор оператора и снижает затраты на его обучение.

Разновидности

Также как классический экскаватор, модели-погрузчики бывают различными. При выборе подходящего оборудования рекомендуют ориентироваться на следующие моменты:

  • мощность (она обычно варьируется в пределах от 40 до 90 кВт);
  • тип привода (передний, задний, полный);
  • количество ковшей (или иное основное оборудование);
  • способ управления (джойстик или рычаг);
  • характеристики разгрузки (фронтальная, боковая, задняя);
  • тип рамы (наиболее популярный вариант — сочлененная рама, но можно найти модель с рамой жесткого типа);
  • особенности кабины (наличие панорамных стекол, расположение сидений, особенности панели управления);
  • дополнительное оснащение (захваты, вилочное оборудование и иная «навеска»).

Наиболее популярной классификацией любой подобной техники считается деление на группы по грузоподъемности. Всего выделяют 4 группы: легкие модели (до 2 тонн), средние (2−4 тонны), тяжелые (4−10 тонн) и большегрузные (более 10 тонн).

Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики — это полезная техника, которая значительно упрощает строительство, уборку территории, решение других задач. Необходимо только убедиться, что выбранные машины подходят для ваших условий работы.

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