Основное отличие классического экскаватора от погрузчика в том, что большинство моделей второго имеют сочлененную раму, определяющую особенности поворота этого специализированного транспорта. Различие в принципах работы не делает один вид спецтехники лучше, а другой хуже, просто они являются средством для выполнения различных задач.
Если вы рассматриваете покупку экскаватора или машины с возможностями погрузчика, то в Autoline предлагают опираться на следующие их различия:
- классическая модель эскалатора выигрывает в мощности, ее можно использовать для сноса прочных конструкций и привлекать к более тяжелым строительным работам;
- экскаватор-погрузчик отличается повышенной мобильностью. Благодаря компактным размерам и высокой маневренности, с ним удобно работать на небольших строительных площадках;
- если вам нужна устойчивость, то лучший показатель имеет модель с функцией погрузчика. В связи с тем, что такая техника задействуется на не совсем стандартных работах, в ней предусмотрена более тщательная балансировка;
- функциональность у экскаватора-погрузчика несколько выше. Благодаря большому выбору навесного оборудования он способен не только выполнять свои прямые задачи, но и заменить два-три вида спецтехники: классический фронтальный погрузчик, бульдозер и обычный экскаватор.
Особенности классического экскаватора
Экскаваторы — это незаменимый вид спецтехники на любой строительной площадке. Они используются для перевозки материалов, рытья котлованов, траншей, прокладки трубопроводов и для решения других задач. Эту спецтехнику делят на группы в зависимости от разных факторов. Классификацию проводят по следующим признакам:
- особенности работы. Имеются модели цикличного действия (одноковшовые) и непрерывного (многоковшовые);
- тип рабочего устройства. На рынке присутствуют фрезерные и скребковые виды;
- используемое топливо. Наиболее популярны дизельные виды спецтехники, но встречаются и электрические модели;
- особенности механического привода. Выделяют технику с одним или несколькими моторами;
- тип силовой передачи от двигателя к установке. Она бывает гидравлическая или механическая;
- рабочая конструкция. Встречается техника с гибкой или жесткой подвеской, телескопической стрелой;
- система передвижения. Наиболее популярна гусеничная техника, но встречаются и иные разновидности.
Экскаваторы также разделяют по назначению: некоторые модели разрабатываются для карьеров, другие можно эксплуатировать в шахтах под землей, а третьи вообще универсальны.
Особенности экскаватора-погрузчика
В отличие от классического экскаватора, спецтехника с погрузчиком имеет более широкие возможности. Благодаря компактным размерам, эта разновидность особо популярна среди строителей, работающих в городской черте, и у коммунальных служб. Сравнительно небольшая машина с колесами, а не на гусеницах, легко проезжает по улицам и помогает проводить работы в стесненных городских условиях.
Дополнительным плюсом экскаваторного погрузчика называют легкость в управлении: освоить работу с этой спецтехникой может даже не слишком опытный водитель. Это упрощает подбор оператора и снижает затраты на его обучение.
Разновидности
Также как классический экскаватор, модели-погрузчики бывают различными. При выборе подходящего оборудования рекомендуют ориентироваться на следующие моменты:
- мощность (она обычно варьируется в пределах от 40 до 90 кВт);
- тип привода (передний, задний, полный);
- количество ковшей (или иное основное оборудование);
- способ управления (джойстик или рычаг);
- характеристики разгрузки (фронтальная, боковая, задняя);
- тип рамы (наиболее популярный вариант — сочлененная рама, но можно найти модель с рамой жесткого типа);
- особенности кабины (наличие панорамных стекол, расположение сидений, особенности панели управления);
- дополнительное оснащение (захваты, вилочное оборудование и иная «навеска»).
Наиболее популярной классификацией любой подобной техники считается деление на группы по грузоподъемности. Всего выделяют 4 группы: легкие модели (до 2 тонн), средние (2−4 тонны), тяжелые (4−10 тонн) и большегрузные (более 10 тонн).
Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики — это полезная техника, которая значительно упрощает строительство, уборку территории, решение других задач. Необходимо только убедиться, что выбранные машины подходят для ваших условий работы.