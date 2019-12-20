Сложно представить себе современные строительные работы без экскаватора. Эти мощные и производительные машины активно используются в самых разных целях. Одной из разновидностей классических экскаваторов является экскаватор-погрузчик. Эти два вида спецтехники часто путают, хотя у между ними есть немалые различия.