Экскурсии, мастер-классы, автомотофестиваль: Горный Алтай ждет туристов

Программа мероприятий на 1−5 мая
Место: РК «Рублевка».
Программа:
- 15.00−16.30 — официальное открытие туристического сезона в Чемале.
- Концертная программа, ярмарка мастеров.
- 19.00 — торжественное открытие XV Сибирского автомотофестиваля им. Игоря Куликова.
- 20.00 — выступление музыкальной группы, Алексея Гладкова и др. известных исполнителей.
- 22.00 — дискотека.
С 1 по 5 мая можно посетить
- «Лохматая ферма»
Бесплатный вход для детей.
- «Сад пионов»
Бесплатный вход, живая музыка, мастер-классы по живописи.
- Музей Чорос-Гуркина
Бесплатный вход, лекция, раздача буклетов и сувениров.
- Экстрим-зона «Виа Феррата»
Скидка 50% на прохождение трасс.
- «Птичий дворик»
Бесплатный вход.
- Ярмарка «Ярмарочное колесо»
Скидка 50% на мастер-классы по народной кукле, производству печенья, пряников, основам ткачества, русских народных игр, вождению хороводов по предварительным заявкам. Тел. 8−923−667−6328.
- «Большие коты»
Скидка 30% на билет.
- Пасека «Колода меда»
Экскурсии по пасеке, дегустация продукции бесплатно.
- Пасека 13.
Экскурсии по пасеке, дегустация продукции, чай, блины бесплатно.
- Музей алтайской культуры им. Бардина
Бесплатный вход, лекция, раздача буклетов.
- Экстрим-зона «Виа Феррата»
Бесплатное посещение для туроператоров и организаторов праздника.
- Ярмарка «Ярмарочное колесо»
12.00 — праздник «Красная горка»
- Палеопарк. Выставка «Дыхание степи»
Бесплатный вход.
Узнать месторасположение объектов и познакомиться с остальными достопримечательностями Чемала можно, посмотрев специальную карту.
Подробная информация в Instagram altay_chemal.