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Экскурсии, мастер-классы, автомотофестиваль: Горный Алтай ждет туристов

С 1 по 5 мая в Чемальском районе Республики Алтай туристов ждут экскурсии, мастер-классы, экоярмарки, автомотофестиваль и много других мероприятий, которые позволят интересно и полезно отдохнуть всей семьей.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
www.instagram.com/altay_chemal

Программа мероприятий на 1−5 мая

1 мая — официальное открытие туристического сезона.

Место: РК «Рублевка».

Программа:

  • 15.00−16.30 — официальное открытие туристического сезона в Чемале.
  • Концертная программа, ярмарка мастеров.
  • 19.00 — торжественное открытие XV Сибирского автомотофестиваля им. Игоря Куликова.
  • 20.00 — выступление музыкальной группы, Алексея Гладкова и др. известных исполнителей.
  • 22.00 — дискотека.
www. chemal-altai.ru

С 1 по 5 мая можно посетить

1 мая
  • «Лохматая ферма»

Бесплатный вход для детей.

  • «Сад пионов»

Бесплатный вход, живая музыка, мастер-классы по живописи.

  • Музей Чорос-Гуркина

Бесплатный вход, лекция, раздача буклетов и сувениров.

  • Экстрим-зона «Виа Феррата»

Скидка 50% на прохождение трасс.

  • «Птичий дворик»

Бесплатный вход.

  • Ярмарка «Ярмарочное колесо»

Скидка 50% на мастер-классы по народной кукле, производству печенья, пряников, основам ткачества, русских народных игр, вождению хороводов по предварительным заявкам. Тел. 8−923−667−6328.

  • «Большие коты»

Скидка 30% на билет.

  • Пасека «Колода меда»

Экскурсии по пасеке, дегустация продукции бесплатно.

  • Пасека 13.

Экскурсии по пасеке, дегустация продукции, чай, блины бесплатно.

2 мая
  • Музей алтайской культуры им. Бардина

Бесплатный вход, лекция, раздача буклетов.

  • Экстрим-зона «Виа Феррата»

Бесплатное посещение для туроператоров и организаторов праздника.

  • Ярмарка «Ярмарочное колесо»

12.00 — праздник «Красная горка»

5 мая
  • Палеопарк. Выставка «Дыхание степи»

Бесплатный вход.

Узнать месторасположение объектов и познакомиться с остальными достопримечательностями Чемала можно, посмотрев специальную карту.

Подробная информация в Instagram altay_chemal.

www. chemal-altai.ru
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