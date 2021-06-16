9 и 10 июня 2021 года студенты 3 курса факультета природообустройства Алтайского государственного аграрного университета в рамках учебной практики по дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных материалов» посетили одно из крупнейших в регионе предприятий по выпуску железобетонных изделий АО «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2», входящий в Группу компаний «СОЮЗ».

Для формирования требуемых компетенций студенты должны не только знать теорию, но и уметь использовать ее на практике. Именно в АО «СЗ «БКЖБИ-2» сосредоточены все знания и передовые технологии для крупнейшего в регионе выпуска железобетонных изделий. Это колоссальное предприятие: участник массового послевоенного строительства жилья и базовых производств Алтайского края, а также великих советских проектов. Это кузница кадров уровня руководителей заводов.

Студенты Алтайского ГАУ и раньше посещали предприятие, однако как отмечает руководитель практики, доцент кафедры геодезии, физики и инженерных сооружений Шишкин Александр Викторович, с момента последнего посещения заметны изменения, в частности появилась немецкая линия циркуляции паллет WECKENMANN.

Экскурсия для студентов АГАУ на завод «БКЖБИ-2». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз»

В 2018 году АО «СЗ «БКЖБИ-2» подписал контракт на поставку и шеф-монтаж оборудования с немецкой фирмой WECKENMANN, которая зарекомендовала себя на Российском рынке оборудования для производства ЖБИ. К слову, новая технология позволяет выпускать железобетонные панели, не требующие дополнительной обработки, что повышает рентабельность производства ЖБИ изделий, а значит строительство домов.

Студенты ознакомились с новейшими технологиями производства и остались довольны экскурсией по предприятию.

Денис Помырляну,

студент Алтайского ГАУ:

— Мы впервые посетили такое огромное предприятие, как «БКЖБИ-2». К безопасности труда в организации относятся с большой ответственностью. Перед началом экскурсии для нас провели вводный инструктаж, каждый студент расписался в журнале, затем выдали средства защиты, так как на предприятии имеется много опасных зон. Во время экскурсии, мы побывали в цеху по производству железобетонных изделий и конструкций. Ознакомились с этапами производства: от установки арматурного каркаса до полной готовности изделия. Во время посещения производственной лаборатории нас ознакомили с испытаниями строительных материалов и изделий: инертных материалов, вяжущих, бетонов, арматуры и т.д. Продемонстрировали испытательное оборудование и аппаратуру, в том числе новейшие приборы, позволяющие экспресс-методом получить различные характеристики материалов. В результате экскурсии мы получили представление о технологии производства, номенклатуре выпускаемой продукции и контроле качества изделий из бетона и железобетона. Посещение предприятия оставило массу положительных впечатлений, которые запомнятся надолго. И теперь можно с уверенностью сказать, что мы кое-что знаем о современном индустриальном производстве железобетона.

Александр Шишкин,

руководитель практики , доцент кафедры геодезии , физики и инженерных сооружений Алтайского ГАУ:

— Алтайский ГАУ выпускает не только агрономов, зоотехников, ветеринаров, но и инженеров водного хозяйства, которые должны знать строительные материалы и технологию их изготовления, быть знакомы с современным производством. Масштабы производства поражают, предприятие просто гигантское и в рамках экскурсионного занятия нам было показано самое основное. Но и этого вполне достаточно, чтобы закрепить теоретические знания. Когда заходишь в цех, то сразу ощущаешь «дух производства»: все работает как часики, вокруг шумно и очень напряженно. Наш гид по цеху — главный технолог, тоже «частица» этого процесса, поэтому отрываться от производственной линии ему надолго нельзя. Мы едва успевали за экскурсоводом, старались не пропустить ни единого слова. Эта экскурсия стала возможна благодаря отзывчивости руководства предприятия, большое им за это спасибо! Надеюсь, что Алтайский ГАУ и дальше будет сотрудничать с «БКЖБИ-2» в деле подготовки высококвалифицированных специалистов.

Экскурсия для студентов АГАУ на завод «БКЖБИ-2». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз»

Группа компаний «Союз», в которую входит завод АО «СЗ «БКЖБИ-2», уделяет серьезное внимание повышению профессионального уровня коллектива и развитию корпоративной культуры. «Союз» соблюдает высокие стандарты в вопросах социальной и кадровой политики. Серьезное содействие в формировании социально-трудовых отношений между компанией и работниками оказывает собственный профсоюзный и молодежный комитеты. «Союз» — это рабочая семья, где главной ценностью является сплоченность ради развития и стремления стать лучше!

Сегодня внутри группы компаний, для всех работников предприятий, успешно реализованы социальные программы поддержки многодетных семей, открыт собственный магазин с продуктами питания агропромышленного комплекса с льготными ценами, развернута программа «комплексного» питания для трудящихся. Все это и многое другое поддерживает базовые принципы компании о поддержке трудящегося коллектива и созданию благоприятной рабочей среды.

В компании приветствуют появление в своих рядах новых специалистов, чья энергия и профессиональные знания будут способствовать в достижении своих амбициозных целей.

Группа компаний «Союз» и в частности АО «СЗ «БКЖБИ-2» выражают благодарность Алтайскому государственному аграрному университету в формировании у студентов интереса к работе предприятия.