Эксперт: коронавирус может найти жертву в радиусе 4 метров

Минздрав России сообщил о том, что распространение коронавируса и его действие на новые жертвы может осуществляться на расстоянии не полутора-двух, а четырех метров. Об этом заявил гавный внештатный эпидемиолог России Николай Брико, пишет «Российская газета».

Такой вывод Брико сделал на основе данных американского национального Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Именно поэтому. при таком радиусе воздействия, проследить всю цепочку проникновения COVID-19 становится гораздо сложнее, особенно в крупных городах.

Брико посоветовал людям держаться подальше друг от друга на улицах, а лучше всего вообще не выходить из своих квартир и соблюдать все рекомендации специалистов.

По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 14 апреля, в мире коронавирусом заболели почти 2 млн человек. Скончались от болезни более 121 тыс. человек, вылечились — 461,5 тыс.