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14 апреля
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Жизнь

Эксперт: коронавирус может найти жертву в радиусе 4 метров

Минздрав России сообщил о том, что распространение коронавируса и его действие на новые жертвы может осуществляться на расстоянии не полутора-двух, а четырех метров. Об этом заявил гавный внештатный эпидемиолог России Николай Брико, пишет «Российская газета».

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Такой вывод Брико сделал на основе данных американского национального Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Именно поэтому. при таком радиусе воздействия, проследить всю цепочку проникновения COVID-19 становится гораздо сложнее, особенно в крупных городах.

Брико посоветовал людям держаться подальше друг от друга на улицах, а лучше всего вообще не выходить из своих квартир и соблюдать все рекомендации специалистов.

По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 14 апреля, в мире коронавирусом заболели почти 2 млн человек. Скончались от болезни более 121 тыс. человек, вылечились — 461,5 тыс.

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