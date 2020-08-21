Эксперт назвал Алтайский край в числе остающихся в «красной зоне» по COVID-19

Аналитик сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного.
В «красную зону», где ситуация остается сложной, эксперт включил 12 регионов.
Это Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область и Алтайский край.
Республика Алтай вошла в число «светло-зеленых» регионов, где ситуация положительно-стабильная.