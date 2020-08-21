Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 21°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Эксперт назвал Алтайский край в числе остающихся в «красной зоне» по COVID-19

Алтайский край остается в «красной зоне» по ситуации с COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишет РИА Новости.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Аналитик сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного.

В «красную зону», где ситуация остается сложной, эксперт включил 12 регионов.

Это Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область и Алтайский край.

Республика Алтай вошла в число «светло-зеленых» регионов, где ситуация положительно-стабильная.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость