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Жизнь

Эксперт назвал признаки прослушки смартфона

На сегодняшний день не существует универсальной методики проверки, прослушивается ли телефон. Но есть ряд косвенных признаков, которые указывают на это, рассказал эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин, пишет «Прайм».

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Поводом для беспокойства может быть внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым владелец смартфона, возможно, даже не пользуется. Резкое увеличение потребления трафика и заряда батареи могут послужить своеобразными «индикаторами».

Также следует обращать внимание на то, как телефон работает с сетью. Например, абсолютно все операторы сотовой связи на сегодняшний день используют шифрование при передаче данных. Если смартфон сообщает, что сеть не использует шифрование, это, пожалуй, самый главный настораживающий фактор, отмечает эксперт.

Для защиты от атаки с подменой базовой станции можно установить приложение, сверяющее идентификаторы базовых станций, с которыми работает телефон, со списком, предоставляемым сотовыми операторами, советует Курамин.

Для того, чтобы пользователю максимально сохранить конфиденциальность, эксперт рекомендует установить и регулярно обновлять на смартфоне антивирусное программное обеспечение.

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