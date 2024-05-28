Эксперты рассказали, какие растения можно посадить мае и как уберечь посадки от заморозков.

Какие растения можно посадить в холод

Отмечается, что в холод можно сажать следующие плоды: горох, бобовые, сельдерей, чеснок, пастернак, а также морковь, редис, капуста, хрен, шпинат, лук, ревень и щавель. Эти растения могут пережить похолодание до -5 гр. без последствий.

Также к майским холодам привыкли кустарники: яблоня, вишня, облепиха, малина, земляника, груша.

Какие растения не нужно высаживать в холод

А вот помидоры, баклажаны и перцы категорически не любят холод. Данные посадки лучше всего не делать до 10 июня.

Что делать, чтобы спасти растения от заморозков

Чтобы уберечь растения от заморозков, можно использовать нетканый материал. Также можно использовать коробки из плотного картона, стеклянную тару, пластиковые бутылки и ведерки.

При этом во время сильных заморозков садоводы прибегают к экстренным методам - орошению и окуриванию.

Ранее сообщалось, что садоводы обязаны начать освоение земельных участков в течение трех лет.

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