Садоводы обязаны начать освоение земельных участков в течение трех лет

Владельцы земельных участков, включая садоводов и огородников, должны будут начать их эксплуатацию в течение трёх лет по примеру земель сельскохозяйственного назначения, соответствующий законопроект выдвинул Росреестр и одобрило правительство. В чем заключается этот законопроект разобрались «Ведомости».

В чем заключается законопроект

Предлагается внести изменения в Земельный кодекс и закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.

В соответствии с законопроектом, под освоением земельного участка понимаются действия, направленные на приведение его в состояние, пригодное для использования. Перечень таких действий должен быть подготовлен до 15 января 2025 года.

Признаки неосвоения земельных участков будут определены правительством. Соответствующее постановление также планируется подготовить к 15 января 2025 г. В случае принятия закона, поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Дача, интерьер. Dane Deaner

Мнение экспертов

Как пояснил «Ведомостям» старший партнер МКА «ЮрСити» Виталий Шакин, освоение земельного участка в настоящее время подразумевает подготовку его к целевому использованию.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, бесхозные земельные участки представляют собой серьезную проблему для городов и поселков, препятствуя их развитию. Она также отметила, что если участок был выдан под определенную разрешенную деятельность, например, сельское хозяйство, но эта деятельность не осуществляется, то это может стать основанием для его изъятия.

В настоящее время в России определены только признаки неиспользования земель сельскохозяйственного назначения. Согласно постановлению правительства, принятому в 2020 году, к таким признакам относятся:

наличие сорняков на половине или более площади участка;

самовольные постройки на участке;

загрязнение участка химическими веществами, включая радиоактивные отходы производства;

захламление участка предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на площади от 20% и более.

В свою очередь, Минюст в заключении на законопроект Росреестра отметил, что неясно, какие именно признаки неиспользования могут быть установлены правительством для садовых и огородных земельных участков, учитывая, что они предназначены, в том числе для отдыха граждан.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, из-за отсутствия четких признаков неиспользования земельных участков в настоящее время у председателей садово-огороднических товариществ и соседей нет эффективного правового механизма, который позволил бы принудить недобросовестных собственников к освоению земли.

Также отсутствует возможность выкупа заброшенного участка. Нередко такие участки оказываются замусоренными, на них разрастаются сорняки, в том числе опасные растения, такие как борщевик Сосновского.

По оценке эксперта «Народного фронта. Аналитики» Павла Склянчука, в России заброшено примерно 10–15% земельных участков.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, в стране насчитывается 12,5 млн садовых и 540 тыс. огородных участков. Всего в России около 170 тыс. населенных пунктов, именно на них распространяется действие законопроекта. Росреестр не ведет учет заброшенных участков.

Кроме того, установление сроков освоения земельных участков позволит снизить недобросовестную практику скупки и аренды земель, которые потенциально могут быть интересны девелоперам для перепродажи. В настоящее время после получения разрешения на строительство начинается поиск застройщиков, но сами строительные работы фактически не начинаются, как пояснил Павел Склянчук.

Сад. Земля. unsplash.com

Какое наказание последует

В соответствии с ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, за неиспользование земельного участка, который предназначен для жилищного строительства, садоводства или огородничества, предусмотрены следующие административные штрафы:

для физических лиц — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не меньше 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 3 до 5%, но не менее чем 400 тыс. рублей.

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